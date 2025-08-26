Compromiso de Taylor Swift: ¿cuánto cuesta el anillo que le dio Travis Kelce?

La cantante y el jugador de la NFL se comprometieron y lo anunciaron en sus redes sociales, luego de haber iniciado su relación en 2023.

Taylor Swift y Travis Kelce revolucionaron las redes sociales este martes anunciando su compromiso con un posteo en Instagram. En la publicación se puede observar la imagen del momento de la propuesta, realizada en un jardín repleto de flores. Además de las emocionantes fotos en las que se ve a la pareja disfrutando el momento, se puede observar un primer plano del anillo de compromiso de Taylor.

Según el especialista Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, “el estilo del anillo retoma la estética de la era victoriana , con un delicado y decorativo trabajo en oro”. Khordipour, amplío sobre la flamante joya del anillo y explicó detalladamente su composición: (el) diamante antiguo es de corte cojín alargado, de aproximadamente ocho quilates, color F y pureza VS1 ".

El diseño vintage, incorpora detalles florales y una terminación artesanal y fue fabricado a mano en oro amarillo de 18 quilates , con la piedra principal sujeta por sutiles garras de aguja que refuerzan el diseño histórico. A pesar de no tener un dato certero sobre su valor, Khordipour estimó: “ Calculamos el precio de su anillo en u$s550.000 ”.

Por otra parte, la cantante Taylor Swift posteó unas palabras junto a las imágenes del gran anuncio: “ Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar ”, escribió la artista. Rápidamente, figuras públicas y fanáticos saludaron el compromiso, desatando numerosos comentarios y reacciones de fanáticos y celebridades allegadas.

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su historia de amor en 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs confesó públicamente su interés en conocer a la cantante. El flechazo no tardó en llegar y, con el paso de los meses, la pareja se volvió inseparable, compartiendo momentos tanto en el escenario como en el campo de juego.

Swift fue vista en varias ocasiones alentando desde la tribuna en los partidos de la NFL, gesto que generó gran repercusión en las redes sociales y en los medios internacionales.

La relación entre ambos rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo y el deporte, ya que une a dos figuras de gran popularidad en ámbitos muy distintos. Mientras la artista atraviesa un momento histórico con su gira The Eras Tour, Kelce disfruta de su consagración deportiva tras ganar el Super Bowl. Juntos, lograron formar una de las parejas más seguidas y queridas del mundo del entretenimiento.