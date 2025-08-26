Paro de controladores aéreos: nueva jornada de la medida de fuerza que afectará a más de 15.000 pasajeros







La medida de fuerza de ATEPSA continúa con un cronograma de paros que impacta en miles de usuarios y genera tensiones en la industria aérea.

El paro de controladores aéreos de ATEPSA afecta a miles de pasajeros y vuelos en todo el país. Mariano Fuchila

Este martes, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), gremio que representa a los controladores aéreos, continúa con su cronograma de paros en todo el país. La protesta ya paralizó la actividad en dos jornadas previas y afectó a más de 44.000 pasajeros, con tres fechas aún por cumplirse.

Aerolíneas Argentinas informó que su operación del martes 26 de agosto se verá alterada por la medida de fuerza. “Dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y 96 vuelos con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15.000 pasajeros”, señalaron desde la compañía.

La empresa explicó que los cambios se aplicarán mediante reprogramaciones (cambios de horarios dentro del mismo día) y cancelaciones, generando un efecto arrastre a lo largo de toda la jornada. Estiman que entre 310 y 330 vuelos podrían verse afectados durante el día, considerando toda la operación nacional e internacional.

Paro Controladores aereos El gremio reclama una recomposición salarial y denuncia que la tarea de los controladores es “altamente estresante”, con sueldos que van de $800 mil a $1,5 millones. NA Horarios y organización del paro La huelga se desarrolla en dos franjas horarias. Este martes, los controladores detendrán sus actividades de 7 a 10 y de 14 a 17. ATESA aclaró que “quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”.

El cronograma continúa el jueves 28 (13 a 16 y 19 a 22) y el sábado 30 en los mismos horarios. Aerolíneas Argentinas reportó que en las dos primeras jornadas del paro se afectaron 10.500 pasajeros el viernes y 4.400 el domingo, sumando 14.900 solo para la aerolínea de bandera.

