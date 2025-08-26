La Inteligencia Artificial alertó que estas carreras laborales desaparecerán en apenas 5 años

Conocé los empleos que corren riesgo de ser reemplazados por la tecnología y que no necesitarán la mano de obra humana a futuro.

Los avances de la tecnología generan que muchos empleos deban adaptarse o reinventarse para continuar con su rentabilidad. Sin embargo, la Inteligencia Artificial ChatGPT predijo que algunas carreras laborales corren el riesgo de desaparecer o ser reemplazadas por artefactos digitales en muy pocos años.

Muchos de estos trabajos podrían realizarse con la misma IA. un estudio realizado en 2024 y llamado “Complement or substitute? How AI increases the demand for human skills” analizó millones de anuncios de empleos y observó que cada vez hay mayor demanda de habilidades relacionadas con esta herramienta .

El auge de los chatbots y asistentes virtuales basados en IA está desplazando rápidamente a los operadores humanos. Hoy, muchas empresas ya utilizan sistemas automatizados capaces de resolver consultas frecuentes con mayor rapidez y a menor costo. En los próximos años, solo se mantendrán algunos puestos para resolver casos muy complejos o personalizados, mientras que el volumen general de empleos tenderá a caer de manera drástica .

Cajeros de supermercado y bancos

Con la implementación de cajas de autoservicio, aplicaciones móviles y cajeros inteligentes, el rol del cajero está perdiendo relevancia. Grandes cadenas ya priorizan la automatización, ya que reduce gastos y acelera la atención. Aunque seguirá existiendo cierta demanda en localidades pequeñas o con baja digitalización, la tendencia global marca una reducción significativa de estos puestos en el corto plazo.

Repartidores de correspondencia (carteros tradicionales)

El correo postal se ha reducido notablemente debido al uso masivo del correo electrónico, la mensajería instantánea y las plataformas digitales de comunicación. Si bien el auge del comercio electrónico mantiene vivo el rubro logístico, las entregas ya no dependen de carteros tradicionales, sino de repartidores especializados en paquetería. Esto empuja a que el rol clásico de mensajero postal prácticamente desaparezca.

Recepcionistas en hoteles y oficinas

La digitalización de reservas, el check-in online y el uso de kioscos automáticos están reemplazando la función de recepción en múltiples rubros. En los hoteles, los viajeros cada vez prefieren apps que permiten gestionar su estadía sin interacción humana, mientras que en oficinas corporativas ya se instalan sistemas automáticos de registro y control de acceso. Esto pone en riesgo una profesión que fue clave en el sector servicios.

Correctores de estilo y editores de textos básicos

La inteligencia artificial generativa ha demostrado gran capacidad para redactar, corregir y mejorar textos de manera casi instantánea. Aunque los correctores especializados en literatura, textos académicos o legales mantendrán cierta relevancia, la edición básica de artículos, mails o reportes será cubierta en gran medida por software avanzado. Esto amenaza con reducir la empleabilidad en el sector editorial tradicional.