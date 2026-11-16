Con una suma importante de dólares, vale la pena mirar los números antes de decidir dónde dejar los ahorros durante un mes.

Los ahorristas también buscan alternativas para sacarle provecho a sus dólares sin cambiarlos a pesos.

El plazo fijo en dólares es una alternativa para quienes buscan obtener intereses por sus ahorros sin necesidad de convertirlos a pesos. Aunque las tasas son considerablemente más bajas que las ofrecidas en moneda nacional, esta opción permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al finalizar la inversión.

Con un depósito de u$s10.000 a 30 días , las ganancias pueden variar bastante entre bancos. La diferencia depende de la tasa de interés que aplique cada entidad y de si la operación se realiza por medios digitales o en una sucursal.

Los bancos argentinos ofrecen distintas tasas nominales anuales para los depósitos en dólares. Durante noviembre, varias de las principales entidades mantienen rendimientos cercanos al 1,25% anual , aunque algunas pagan porcentajes considerablemente menores.

Las tasas de interés varían entre las entidades y pueden cambiar según cómo se realice el depósito.

El Banco Nación ofrece una TNA del 1,25% para operaciones a 30 días realizadas por medios electrónicos, mientras que en sucursales el porcentaje baja al 0,75%. Por su parte, el Banco Provincia , Galicia y Macro también presentan tasas del 1,25% para colocaciones digitales.

En el BBVA , el rendimiento se ubica en el 1% anual, mientras que Santander ofrece una tasa del 0,05%. Banco Ciudad , por su parte, paga un 0,10%. Estas diferencias hacen que, incluso al invertir exactamente la misma cantidad durante un mes, el dinero obtenido al vencimiento no sea igual.

Las tasas nominales anuales expresan el rendimiento correspondiente a un año completo. Por eso, al constituir un depósito durante apenas 30 días, los intereses se calculan de manera proporcional. Los porcentajes también pueden modificarse, por lo que es importante consultar los valores disponibles al momento de realizar la operación.

Una inversión de u$s10.000 puede dejar ganancias muy diferentes al finalizar los 30 días. Freepik

Lo que se obtiene en un plazo fijo de u$d 10.000 durante 30 días

Para calcular cuánto se gana con una inversión de u$s10.000 durante 30 días, se debe multiplicar el dinero depositado por la tasa nominal anual y por la cantidad de días, y dividir el resultado entre 365.

Con una TNA del 1,25%, como la que ofrecen el Banco Nación por canales digitales, Galicia y el Banco Provincia, los intereses alcanzan aproximadamente u$s10,27. Al vencimiento, el ahorrista recuperaría un total de u$s10.010,27.

En el caso del BBVA, con una tasa del 1%, la ganancia sería de u$s8,22, por lo que el monto final ascendería a u$s10.008,22. Si la operación se realiza presencialmente en el Banco Nación, con una TNA del 0,75%, los intereses se reducirían a u$s6,16.

La diferencia es todavía mayor en Santander, donde una tasa anual del 0,05% dejaría apenas u$s0,41 de ganancia durante el mismo período. Así, el depósito inicial de u$s10.000 se convertiría en u$s10.000,41 al cumplirse los 30 días.

En todos los casos, los intereses se acreditan en dólares al vencimiento. El dinero permanece inmovilizado durante el plazo elegido y el rendimiento se establece con la tasa vigente al momento de constituir la inversión.