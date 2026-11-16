La expresidenta tomó la decisión de nominar al diputado entrerriano para ampliar sus vínculos con el Poder Judicial. El abogado ocupará la silla que le corresponde al peronismo por ser la segunda minoría de la Cámara baja. La jugada termina de coronar los movimientos que tuvieron lugar en el Senado.

En un movimiento con el que apunta a abroquelar al Partido Justicialista (PJ) en el Consejo de la Magistratura , Cristina Kirchner le dio su respaldo al diputado Guillermo Michel para que asuma la banca que le corresponde al bloque del peronismo en el órgano del Poder Judicial. La decisión se tomó luego de una visita del entrerriano a la expresidenta en San José 1111.

La elección del legislador nacional, que en el mundo político representa a la corriente del peronismo federal que transita por carriles divergentes al kirchnerismo, apunta a fortalecer la posición del partido en el seno del organismo encargado de seleccionar, controlar y juzgar a los jueces, además de gestionar los recursos económicos del Poder Judicial.

Según supo Ámbito, Cristina optó por ampliar la base de trabajo en el plano judicial con un perfil con vínculos en dicho sector como lo es el diputado. Abogado y contador público, Michel cuenta con contactos fluidos con Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación, hombre fuerte del PJ porteño y de buena relación con el Poder Judicial.

A la elección de abogados y jueces que completan los estamentos que integran el Consejo, este año también el Congreso deberá mandar a ocho de sus representantes. A la Cámara de Diputados le corresponden cuatro lugares, mientras que los senadores tienen garantizado los restantes.

En la Cámara baja, la primera minoría se lleva dos sillas y las otras dos se reparten entre los bloques que le siguen en cantidad de legisladores. La Libertad Avanza se hará con dos sillas, el PJ accederá a una y la restante aún está en disputa entre Provincias Unidas y el PRO.

La silla en el Consejo de la Magistratura que representa a Diputados y que le corresponderá al peronismo será ocupada por Michel, según supo este medio, en una decisión que da cuenta de la estrategia de la exmandataria de ampliar los vínculos con el mundo judicial con un hombre que órbita por fuera del kirchnerismo.

El giro de la titular del PJ nacional de apostar por un dirigente no camporista para reconstruir su relación con la Justicia se dio en el marco de una estrategia que incluyó también un acuerdo en el Senado con el gobernador Ricardo Quintela que permitió la incorporación al bloque peronista del senador por La Rioja, Fernando Rejal.

El movimiento le permitió al PJ consolidarse como la primer minoría y acceder a dos de las cuatro bancas que están en juego. Así las cosas, el justicialismo estará en condiciones de nominar a Eduardo "Wado" De Pedro, que volverá al Consejo tras su paso en 2014, y a Florencia López.

Renovación del Consejo de la Magistratura

Las designaciones de los representantes del Congreso de la Nación se llevarán a cabo en el marco de la renovación del Consejo de la Magistratura de la Nación. El organismo renueva este año sus integrantes mediante un proceso electoral que abarca a los distintos estamentos que lo componen.

Días atrás se incorporaron a cinco nuevos integrantes, quienes prestaron juramento durante una ceremonia realizada en el Palacio de Justicia encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien tomó juramento a los nuevos consejeros junto al vicepresidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti.

Asumieron Juan Manuel Culotta, electo en representación del estamento de los jueces, junto a Alberto Biglieri, Claudia Ester Sarmiento, Amalia Itatí Demarchi Arballo y Fernando Pablo Levene, quienes fueron elegidos en representación del estamento de la abogacía. El Poder Ejecutivo también está facultado a nombrar a un integrante, mientras que el ámbito académico también deberá elegir a su representante.