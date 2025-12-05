Vuelta a los mercados, reforma tributaria, dólar y un 2026 "espectacular": las principales definiciones de Luis Caputo

Con la excusa de la vuelta a los mercados globales de deuda, el ministro de Economía analizó el presente económico. Además, dio detalles de las próximas reformas que presentará el Gobierno.

Con la excusa de celebrar la vuelta de la Argentina a los mercados globales de deuda, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles del nuevo bono, explicó como impactará esto en las medidas que tomará el Gobierno a futuro e hizo un resumen de los próximos objetivos de la gestión económica del Gobierno. "Viene un 2026 espectacular", sentenció.

La principal novedad que dio el responsable del Palacio de Hacienda es que, luego de siete años , Argentina oficialmente regresará al mercado internacional de deuda con un bono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 ( BONAR 2029N ) que tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5%, pagos semestrales, repago de capital del 100% al momento del vencimiento y lanzado bajo legislación local.

Caputo destacó el debut del nuevo bono en dólares a cuatro años y sostuvo que la operación apunta a aliviar los compromisos de comienzos de 2026 sin presionar sobre las arcas del Banco Central. “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”, afirmó.

"Cubrimos una parte del vencimiento de enero (con la colocación). La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas", adelantó el ministro de Economía. Además, la medida también condicionará la estrategia oficial respecto del eventual préstamo con bancos estadounidenses, una negociación que quedó supeditada a cómo evolucionen “las alternativas” que impulsa la Casa Rosada , entre ellas el cupón lanzado esta semana.

En paralelo, el funcionario insistió en que la estructura del nuevo bono busca corregir distorsiones heredadas de la última reestructuración de deuda . Según describió, aquellas series “no tradicionales” - con amortizaciones intermedias y cupones muy bajos - pierden atractivo con tasas internacionales en torno del 4%.

"Podría bajar más (riesgo país). Una de las razones por la que no lo hace es que las características de los bonos estos nuevos de las reestructuración que hizo el gobierno anterior, son bonos que tienen característica no tradicionales en los mercados", explicó.

“No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular" detalló el ministro quien luego sentenció: "Hay demanda, sino uno no sale al mercado".

El objetivo de acumular reservas

Sobre las metas de acumulación de reservas, tema sobre el que el FMI instó al Gobierno a aplicar un plan "más ambicioso" para lograr los objetivos, Caputo explicó: "Diferenciemos lo que es compra de acumulación. Este es el Gobierno que mas ha comprado por lejos. Hemos comprado en estos 20 meses u$s30.000 millones. El gobierno que le sigue es 2003-2005 que compraron u$s12.000 millones".

Sobre la dificultad para acumular durante los dos primeros años de mandato, Caputo justificó: "Ha sido mas difícil acumular porque Argentina es un país que no tiene crédito. Hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado. Acordate: u$s40.000 millones con importadores, mas a los organismos multilaterales, mas a los mercados".

Así, tras la colocación del bono Caputo afirmó que la idea es "pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas".

"Acumular reservas implica mejorar el balance del BCRA, implica que siga bajando el riesgo país, que sigan bajando las tasas de interés a nivel local, entonces que la gente y las pymes puedan tener acceso al crédito a tasas mas bajas. Es muy importante bajar el riesgo país porque atrae inversiones. Todos los proyectos se descuentan por una tasa de interés, si vos tenés un riesgo país alto, esa es la tasa de referencia que se usa", ahondó.

La continuidad de las bandas cambiarias

En este sentido, el responsable del Palacio de Hacienda volvió a reafirmar que el Gobierno no tiene pensado salir del esquema de bandas cambiarias.

"Con el Fondo no hay ningún debate con el esquema cambiario. Están perfectamente en sintonía y no vamos a salir de ese esquema. El Fondo entendió perfectamente que, dada la volatilidad argentina por la demanda de dinero, la volatilidad política y la poca profundidad de los mercados", ahondó el ministro.

Además, Caputo clarificó que, en realidad, "el acuerdo con el FMI no específica que el BCRA tiene que comprar en el piso. Sino que dice que en el piso o en el techo está obligado" y que, en ese sentido, puede "intervenir en el medio".

"Te pongo un ejemplo, si mañana viene una inversión como la de IA de Sam Altman, y nos quisiera vender u$s25.000 millones, si nosotros mandáramos al mercado eso hundiríamos el dólar a 900. Y no le conviene al país eso", detalló sobre la intervención en el merado cambiario.

La reforma tributaria

Mientras los legisladores esperan la confirmación del pedido de sesiones extraordinarias, Caputo adelantó los principales objetivos del Gobierno en referencia a la reforma tributaria.

"La reforma que estamos mandado - en lo impositivo - se enfoca en 2 o 3 cosas. Primero, en sustentar la reforma laboral. Va a caer muy bien lo laboral e impositivo que hemos mandado. Es un cambio fundamental para el país, ojalá pasen rápido", sostuvo.

Por otro lado, aseguró que el Gobierno continuará "eliminando muchos impuestos que recaudan poco y molestan" además de "reducir otros". Más allá de lo que pase durante los meses de verano, Caputo afirmó que "la reforma tributaria va a ser constante".

"Después va a venir algo con personas humanas. Y lo importante es que logremos que se formalice la economía y que crezca. Viene un 2026 espectacular", auguró.

Noticia en desarrollo-.