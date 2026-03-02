El diagnóstico de Javier Milei sobre la educación: alfabetización, reformas y la batalla cultural

El presidente defendió reformas y criticó al kirchnerismo. Un informe advierte que solo 10 de cada 100 alumnos terminan a tiempo y con saberes básicos.

El presidente presentó su diagnóstico educativo durante la apertura de sesiones ordinarias y defendió reformas centradas en alfabetización y evaluación.

El presidente Javier Milei presentó un crudo diagnóstico sobre el sistema educativo nacional durante la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. El mandatario vinculó la actual crisis de aprendizaje con un adoctrinamiento histórico y defendió las nuevas reformas curriculares que buscan priorizar la alfabetización temprana para revertir décadas de deterioro intelectual.

En su discurso, el Jefe de Estado hizo hincapié en que la asistencia social no es suficiente si no se garantiza una formación de calidad. Con un tono confrontativo hacia la oposición, Milei vinculó la falta de resultados pedagógicos con la gestión de gobiernos anteriores, afirmando que su administración busca fortalecer las competencias fundamentales mediante la evaluación constante.

Al referirse a la situación actual, el presidente Javier Milei sostuvo que los planes sociales son solo una "transición" y no una solución definitiva. El mandatario destacó que su gestión está "reformando la educación inicial y primaria para asegurar los conocimientos básicos de lectocomprensión" y anunció la renovación de la currícula junto con la ampliación de las pruebas Aprender .

En tono confrontativo, Milei vinculó la crisis de aprendizaje con el “adoctrinamiento” de gobiernos anteriores.

Milei también cargó contra la oposición en términos de "batalla cultural", afirmando: "Para ustedes la educación era lavarle la gente (sic) a los chicos con La Razón de Mi Vida" , diferenciando su modelo basado en competencias fundamentales del sistema previo.

En respuesta al discurso, Argentinos por la Educación difundió datos actualizados sobre trayectorias escolares que muestran un panorama crítico. Según el Índice de Resultados Escolares (IRE) , de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2013, solo 10 llegaron al final de la secundaria en 2024 en tiempo y forma y con niveles satisfactorios en Lengua y Matemática. En 2022 eran 13 ; en la cohorte 2009-2020, 16.

A nivel nacional, 63 de cada 100 alumnos llegan al último año en el tiempo esperado, pero la mayoría no alcanza los aprendizajes mínimos. El deterioro se explica, sobre todo, por la caída en Matemática, que entre 2022 y 2024 bajó 5,5 puntos porcentuales en promedio.

Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió: “Los números muestran la dimensión de nuestra tragedia educativa. No solo estamos en niveles pobrísimos, sino que incluso hemos empeorado. Si no revertimos esta tendencia, la Argentina hipotecará su futuro”.

Ivana Templado, economista Senior de FIEL, señaló que “Apenas el 10% de los jóvenes llegaron al último año de la secundaria en el tiempo previsto y con los saberes. Casi un 40% menos que hace 6 años atrás, cuando ya el número era preocupantemente bajo”.

clase educacion Según Argentinos por la Educación, solo 10 de cada 100 estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma.

Alfabetización: la mitad no entiende lo que lee

Las pruebas Aprender Alfabetización 2024 profundizan el diagnóstico. La mitad de los chicos no comprende lo que lee y el 11,6% de los alumnos de tercer grado no logra leer textos simples. Entre los sectores más vulnerables, uno de cada cinco presenta alfabetización inicial insuficiente.

Victor Volman, coautor del informe, afirmó: “Los resultados, especialmente los que visibilizan la situación del 11,6% de los estudiantes del país que no saben leer, son muy crudos. La alfabetización tiene que ser una prioridad urgente para toda la sociedad”.

Si bien hubo avances institucionales (como la aprobación del Plan Nacional de Alfabetización en el Consejo Federal de Educación y el aumento del presupuesto destinado a esa política del 2,4% al 6,4% del gasto educativo nacional), los especialistas advierten que persisten demoras en la entrega de libros, diferencias en la implementación provincial y un uso limitado de los datos para mejorar las prácticas en las aulas.

El debate, así, quedó planteado en dos planos: el político, atravesado por la confrontación discursiva, y el estructural, marcado por cifras que muestran una crisis profunda en los aprendizajes básicos.