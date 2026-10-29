Dólares del colchón: ARCA postergó por sexta vez la presentación de la DD.JJ. de Ganancias Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









El nuevo plazo vence el 16 de noviembre. Contadores y tributaristas advertían que faltaba tiempo para aplicar los cambios al régimen simplificado, mientras siguen pendientes normas de la UIF sobre los fondos fuera del sistema financiero.

Habrá más plazo para presentar la declaración jurada de 2025. Depositphotos

Tal cual lo venían sugiriendo contadores y asesores tributarios, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tuvo que postergar una vez más la fecha de presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período 2025. La nueva fecha quedó para el 16 de noviembre.

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La medida se conoce mientras la Unidad de Información Financiera (UIF) todavía no emitió las regulaciones pertinentes sobre el tratamiento que deberán dar los bancos y demás sujetos obligados a los fondos que exterioricen quienes hayan optado por el Impuesto a las Ganancias Simplificado, incluidos los llamados “dólares del colchón”.

Es la sexta vez que el organismo posterga el vencimiento, en medio de las demoras en la implementación de una medida que impulsó el propio Gobierno.

Todavía quedan medidas complementarias para que sea serguro sacar dólares del colchón Depositphotos La primera postergación se fijó para el 27 de julio, junto con el pago del saldo, mediante la Resolución General 5851/2026. Luego, el plazo de presentación se extendió al 27 de agosto, al 22 de septiembre, al 13 de octubre y al 30 de octubre. Ahora, ARCA anunció una nueva prórroga hasta el 16 de noviembre. La fecha de pago del saldo se mantuvo en el 27 de julio.

El lunes pasado, ARCA emitió la Resolución General 5916, en la que avanza con los cambios pendientes para tornar operativa la nueva modalidad para liquidar el impuesto, establecidos en la Ley de Inocencia Fiscal II. Allí se establecieron disposiciones para los funcionarios públicos y los grandes contribuyentes.

Pero contadores y tributaristas ya advertían que el plazo restante era exiguo en función de las normas complementarias que quedaban pendientes. Entre otras cuestiones pendientes figuran La normativa de la UIF sobre el “antecedente favorable” , que debe dictarse dentro de los 15 días hábiles desde el 9/10/2026, plazo que vence el 2/11/2026. Esta normativa es relevante para quienes utilicen fondos no depositados en el sistema financiero, es decir, “los dólares en el colchón”.

El servicio de consulta automatizado o API del artículo 40 bis .

La forma y la oportunidad en que los Grandes Contribuyentes Nacionales (GCN) y los funcionarios deben informar sus bienes en el país y en el exterior . El Decreto 1253/2026 les exige esa obligación y la RG 5916 remite a su alcance, pero no establece el procedimiento ni indica si el aplicativo de la declaración jurada simplificada lo contempla.

La definición de “ingresos directos computados improcedentemente” , que configuran una discrepancia significativa sin umbral de importe.

El efecto, sobre el período en curso, de asumir un cargo de funcionario después de adherir o ratificar la adhesión. La RG exige actualizar la situación, pero no precisa qué beneficios se conservan en ese período, y la ley toma como referencia la fecha de la opción o de la ratificación. El tributarista Sebastián Domínguez señala que “un punto central es la normativa de la UIF sobre el antecedente favorable, cuyo plazo legal de 15 días hábiles vence el lunes 2 de noviembre”. “La ley busca proteger los fondos utilizados frente a ARCA, pero los sujetos obligados continúan con sus deberes de debida diligencia, de modo que la forma en que valoren la constancia de adhesión depende de esa norma. Mientras no se dicte, quienes utilicen fondos no depositados en el sistema financiero carecen de una pauta sobre cómo serán considerados esos fondos por bancos, ALyCs y demás sujetos obligados”, dice el especialista.