Gastón Yrigoyen, CEO de Pomelo: "La gente en todo el mundo va a pensar en dos monedas al mismo tiempo"

Al frente de una fintech que opera en ocho países y captó u$s160 millones de inversión, el ejecutivo anticipa los planes de expansión global de la compañía, explica el avance de las stablecoins y analiza las ventajas del sistema financiero argentino.

Pomelo busca trascender las fronteras latinoamericanas con una nueva estrategia que incluye el uso de stablecoins y transferencias, diversificando su sistema de pagos.

Tanto por el abanico de opciones como por su capacidad de escalar a nivel regional, el ecosistema fintech argentino gana cada vez más protagonismo dentro del mundo empresarial local. Eso hace que startups como Pomelo , desarrolladora de infraestructura de pagos tanto en bancos tradicionales como corporaciones, unicornios y plataforma cripto, sea caso testigo de cómo el "know how" local puede dar el salto a otros países y consolidarse como un competidor internacional.

Desde ese lugar, el CEO de Pomelo, Gastón Yrigoyen , conversó con Ámbito sobre la etapa de expansión que está atravesando la compañía luego del inicio de sus operaciones a principios de la década. Este "segundo acto" incluye el lanzamiento de un nuevo producto, la "Global Card" , capaz de operar en 150 países, además de incorporar un nuevo sistema de pagos que utiliza dólares digitales o stablecoins.

La incursión en nuevos métodos de pago por fuera de las tarjetas tradicionales se corresponde no solo a la necesidad de consolidarse como un actor de peso a nivel latinoamericano, sino que también surge a partir de un diagnóstico sobre el futuro de las finanzas : en los próximos años, la mayoría de las personas se regirá en una suerte de bimonetarismo a nivel global , en donde cada individuo tendrá una cuenta en su moneda local y otra en moneda dura.

Al analizar el sistema financiero argentino en comparación con el resto de América Latina , destacó su nivel de avance y resiliencia. También subrayó también fortalezas locales y una regulación calificada como pro-innovación, al señalar que Argentina lleva ventaja en infraestructura frente a países como EEUU , que recién implementa sistemas equivalentes.

Gastón Yrigoyen: Pasaron 5 años y medio desde que fundamos la compañía y un poquito menos desde que nos lanzamos con el primer cliente. La forma más fácil de describir el momento actual es que estamos entrando en el "segundo acto" de la compañía.

Básicamente durante estos primeros 5 años estuvimos muy enfocados en ejecutar nuestra tesis original, que básicamente consistía en crear una infraestructura de pagos moderna y regional para toda América Latina. Eso lo hicimos y lo seguimos haciendo.

Hoy Pomelo tiene unas 300 personas, operaciones en ocho países, 150 clientes de todo tipo, desde grandes bancos como BBVA, Santander, Banco Colombia, BCI, a muchos de los grandes unicornios globales y latinoamericanos y después corporaciones de distintos tipos y fintech que nacen en distintos países de América Latina y se van expandiendo y desarrollando.

Con eso hemos captado u$s160 millones de inversión a lo largo de cuatro rondas con inversores buenísimos tanto latinoamericanos como globales.

Todo el foco ha estado puesto en ejecutar esa tesis original que consistía en modernizar la infraestructura de pagos de la región pasando de ser subóptimos a un óptimo regional a través de tecnología moderna y que cubra todo nuestro continente.

A partir de la última ronda de inversión que fue en diciembre del año pasado — u$s55 millones — entramos en un segundo acto, una segunda etapa en la vida de Pomelo. Seguimos invirtiendo muy fuertemente en todo lo que describí antes, pero por pedido de nuestros clientes hemos ampliado la tesis de negocio y la hemos hecho más ambiciosa.

Consiste básicamente en dos cosas; uno, trascender las fronteras de América Latina y dos, trascender las fronteras de la tarjeta.

¿Cómo estamos trascendiendo las fronteras América Latina? Con un producto que llamamos tarjeta global o Global Card, que lanzamos hace dos meses. Básicamente consiste en una tarjeta denominada en dólares o dólares digitales (stablecoins), que se puede usar, o sea, emitir a usuarios en 150 países del mundo.

Nuestro cliente, en lugar de hacer una emisión local, emite desde una jurisdicción una tarjeta denominada en dólares o en dólares digitales y puede dársela a sus usuarios en 150 países del mundo. Con ese vector extendemos el negocio de tarjetas de América Latina al mundo y empezamos a competir a nivel global.

El segundo vector de crecimiento es ir más allá de la tarjeta. Es entrar en la infraestructura de los otros rieles de pagos que existen en América Latina, que son básicamente dos: el primero, que ya lo mencioné, el de stablecoins.

El segundo es la categoría se llama "real time payments" o pagos cuenta-cuenta. En cada país se llama distinto, en Brasil es Pix, en Colombia es Breve, en Argentina Transferencias 3.0, que son las transferencias instantáneas, en México es SPEI.

Como ese es un riel que ha emergido muchísimo, nos estamos metiendo en ese riel con la misma tesis: poder ayudar a las compañías a tener esa solución de pagos combinable con la tarjeta a lo largo y a lo ancho de América Latina.

P.: ¿Cuáles son las ventajas que están viendo del pago con stablecoins?

G.Y.: En América Latina, a diferencia quizás de mercado como Estados Unidos o Europa, donde la tarjeta es básicamente el medio de pago por excelencia, en mercados emergentes y en Latinoamérica en particular han emergido distintos medios de pago, lo cual hace que el ecosistema sea más complejo, pero también más interesante.

Vemos cuatro medios de pago, o cuatro rieles, como los llamamos nosotros. Uno por excelencia es el efectivo, que obviamente está en bajada y va de salida, pero que sigue teniendo un "share" muy importante en la economía, pero es analógico.

Después hay tres que son digitales: las tarjetas, los pagos cuenta a cuenta, real time payments y stablecoins. Pasamos de operar solamente en un riel que sea de tarjetas a operar en los tres rieles digitales. Con las stablecoins estamos viendo que son superfuncionales a la tarjeta per se.

Porque en las tarjetas los usuarios transaccionan, después todas esas transacciones se suman y hay que liquidar o pagarle diariamente a Visa o a Mastercard la sumatoria de esas transacciones.

Eso históricamente se hizo en moneda fiduciaria y no se podía pagar el fin de semana o feriados. Como Visa y Mastercard introdujeron stablecoin en esa ecuación, eso significa que nosotros y nuestros clientes le podemos pagar 24/7.

El beneficio de eso es que el colateral —la cantidad de dinero que nuestros clientes tienen que poner con Visa con Mastercard— simplemente para proteger financieramente el negocio, es mucho menor. Entonces, tienen mucho más capital disponible para hacer crecer sus respectivos negocios.

Lo que estamos viendo es que funcionan sobre todo para pagos o transacciones transfronterizas. Los grandes montos suelen ser de empresa a empresa de manera transfronteriza, porque no tenés que pasar por el comercio exterior, el SWIFT, ni tenés horarios bancarios o una interoperabilidad limitada entre los sistemas financieros en distintas regiones del mundo.

Eso hace que los pagos sean mucho más más rápidos y más baratos, lo cual también se traduce en que el dinero llegue más rápido. Al llegar más rápido, la empresa que lo recibe también se puede beneficiar en su propio negocio.

P.: ¿Cómo resuelven las diferencias entre los distintos sistema de real time payments que hay entre países?

G.Y.: Si lo llevas a una analogía de calles y a las autopistas, nosotros lo que hemos tratado de construir es una Autopista Panamericana. Es un poco como cuando te vas a un país que manejan del otro lado. Vos al final podés llegar al mismo destino, pero tenés que manejar de la otra mano y quizás en vez de semáforo te ponen rotondas.

En última instancia todos funcionan de la misma manera, que es básicamente mover dinero de A a B y puede ser entre individuos y o empresas.

Para crear una propuesta de valor regional lo que nosotros tenemos que hacer es ser superlocales en cada uno de los países y resolver muy bien tarjetas y pagos inmediatos en cada uno de los de esos países, pero de manera independiente, regulándonos, teniendo licencias, adaptando el producto, entendiendo el negocio financiero.

Después lo que hacemos es combinar todos esos países para crear una única gran propuesta de valor regional. En nuestra infraestructura generamos esa interoperabilidad para los clientes. Esa es parte de nuestra propuesta de valor.

Es como una capa unificadora que unifica regulación y tecnología para que parezca que funcionan de la misma manera cuando en rigor funcionan de manera muy diferente.

Gastón Yrigoyen: "Incluso si nos comparamos con el mejor sistema financiero del mundo, el más potente, el más grande, tenemos ventajas claras".

P.: Volviendo al hecho de que están operando en 150 países, ¿en qué regiones están dando sus primeros pasos, pero les interesaría meterse más a futuro?

G.Y.: Esta expansión a 150 países no quiere decir que vayamos a tener visto y personas oficinas en 150 países, sino que empezamos a hacer negocios en 150 países y le podemos vender a empresas en 150 países y ellos a su vez pueden darle tarjetas a sus respectivos usuarios en 150 países.

Lo que vemos son algunos casos de uso muy marcados. Con la pandemia emergieron las grandes plataformas de recursos humanos para freelancers. Por ejemplo, un desarrollador argentino o filipino vende su servicio a una empresa que desarrolla software en Inglaterra y esa empresa te paga en una cuenta global.

Esa cuenta global suele tener una tarjeta y el freelancer cuando viaja y compra alrededor del mundo usa esa tarjeta. Es un buen caso de uso para graficar el valor de este producto.

Lo que nosotros estamos viendo son dos grandes oportunidades.

Una es venderle a empresas en mercado desarrollados, que son las grandes propietarias de estas plataforma. Ahí nuestro cliente estaría en los mercados maduros, pero su respectivo cliente está muchas veces atomizado a lo largo y a lo ancho del mundo.

La otra es venderle directamente a clientes en mercados emergentes, donde el aspecto de la dolarización juegan un papel importante, también con las stablecoins. Es muy importante porque el usuario busca tener un "hedge" contra la moneda local.

Es un poco lo que hemos vivido en Argentina. Eso es una realidad en todos los mercados emergentes. Lo que vemos es que hay muchas empresas en el sur del mundo, donde hay mayor volatilidad de moneda, que le empiezan a ofrecer a sus usuarios productos dolarizados.

Vemos una meta tendencia muy claramente alrededor del mundo: toda persona alrededor del mundo tarde o temprano va a tener dos cuentas con dos tarjetas. Va a tener una cuenta denominada en su moneda local, con una tarjeta en su moneda local y va a tener una cuenta en dólares, con una tarjeta en dólares.

Este es un comportamiento nuevo. Quizás en Argentina ya estamos muy acostumbrados a esto, pero en el resto del mundo es totalmente novedoso.

La gente va a pensar en dos monedas al mismo tiempo y va a transaccionar en una moneda o en otra según le convenga. Una persona, por ejemplo, que vive en Filipinas cuando va a comprar leche a la tienda, paga en moneda local y esa transacción tiene un costo marginal. No tiene ningún sentido pagar la leche en Filipinas con una tarjeta en dólares que después te va a cobrar para pasar a la moneda local.

Pero después esa misma persona en Filipinas o en Nigeria o en Ucrania va a tener una cuenta en dólares y va a usar esa cuenta dólar pagar Netflix, Spotify, para comprar en Amazon o cuando viaje a otras partes del mundo, porque ahí no tiene sentido usar la moneda local.

Si vos comprás en Amazon con la moneda local de Filipinas, el banco filipino te va a cobrar una tasa que es muy alta, te conviene comprar con tu cuenta en dólares.

Nuestra visión es que toda persona alrededor del mundo va a terminar teniendo una cuenta en moneda local y una cuenta en moneda en dólares con sus respectivos medios de pago. Y esa es la gran oportunidad que tenemos a nivel global con este producto de tarjeta.

P.: ¿Entonces ustedes lo que ven es una suerte de bimonetarismo a nivel global?

G.Y.: Sí. Es una buena forma de ponerlo. Exactamente.

P.: ¿Qué creen que lo está generando?

G.Y.: En última instancia, tanto los usuarios como las empresas, porque se rigen por precio y por experiencia. El precio, como sabemos acá en Argentina, es un gran driver de comportamiento.

La gente usa una billetera o usa un banco según la promoción que tenga en el comercio y después cambia a la siguiente porque económicamente le conviene más. Después obviamente si la experiencia es más fácil o más difícil también juega un rol, porque si yo quiero comprar o vender dólares el domingo a las 3 de la tarde no puedo ir a la sucursal bancaria.

Vivimos en un mundo mucho más global donde tanto individuos como compañías necesitan transaccionar, cobrar, pagar internacionalmente, como así también domésticamente y eso en definitiva hace que la gente y las empresas salgan a buscar estas cuentas en moneda dura. Estamos viendo emerger una enorme cantidad de compañías que empiezan a ofrecer un servicio o el otro o ambos.

P.: ¿Qué características notas del ecosistema financiero argentino en comparación a los del resto de Latinoamérica?

G.Y.: Tanto el sistema financiero argentino como el profesional de finanzas argentino es muy bueno. El argentino medio es muy bueno en finanzas, un poco por todos los ciclos y contextos que hemos tenido. Eso se ha traducido en resiliencia y en conocimiento, o sea, en know-how.

Pero también en resiliencia del sistema financiero argentino. En Argentina estamos acostumbrados a las transferencias online 24/7 hace años. Hoy en día Estados Unidos seguís teniendo que pagar u$s10 a u$s15 por una transferencia si querés que ocurra el mismo día. Si querés que sea gratis, suele tardar 3 días.

Recién ahora Estados Unidos está trabajando en lo que llaman FedNow, que es como el Pix norteamericano para mejorar esa experiencia. Incluso si nos comparamos con el mejor sistema financiero del mundo, el más potente, el más grande, tenemos ventajas claras: la existencia de un alias, la existencia de los QR, regulaciones que, si bien todavía hay algunas asimetrías regulatorias y hay trabajo por hacer, ha sido muy pro innovación.

Tenemos casos de uso espectaculares, la banca digital está bien desarrollada. El bimonetarismo en la Argentina existen hace muchísimo tiempo y está proliferando. Los medios de pago son muy buenos, ha mejorado mucho el acceso a fondos comunes de inversión, a poder invertir en acciones y en bonos online, el pago de servicios.

P.: ¿En qué crees que todavía hay bastante por hacer?

G.Y.: Creo que hay que crear un "framework" para las stablecoins. Va a ser bien interesante e importante porque creo que va a generar más eficiencia y más innovación en el sistema financiero local. Necesitamos que haya más tracción, más propuestas de valor, más oferta, más uso.

Después me parece que en algunos sectores del sistema financiero falta competencia. Creo que no hemos podido abrirnos lo suficiente, todavía seguimos estando un poco anclados a a las pocas opciones que había en el pasado. Todavía se ven unas pocas empresas que se favorecen de asimetrías regulatorias y que no fomentan la competencia.

Eso al final se traduce en precios mayores y una experiencia peor para los usuarios. Creo que queda queda bastante trabajo por hacer en ese sentido también.