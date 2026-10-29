Comenzó la autopsia de Nancy Godoy y la Policía encontró una pista clave

La docente de 52 años fue encontrada tras 21 días de búsqueda en una zona rural de Esquina. Hay cinco detenidos en la causa y la Justicia analiza distintas hipótesis sobre el crimen.

La investigación por el asesinato de Nancy Godoy , la docente rural de 52 años encontrada sin vida en Esquina, Corrientes , sumó un dato importante con la localización de su teléfono celular. Mientras los especialistas comenzaron a realizar la autopsia para establecer cómo murió y determinar si sufrió una agresión sexual , los investigadores buscan reconstruir sus últimos movimientos a partir de las pruebas reunidas.

El cuerpo de la maestra llegó al Instituto Médico Forense durante la madrugada de este jueves, poco después de las 2. Los estudios permitirán conocer las circunstancias de la muerte y aportar información para avanzar en la causa.

El teléfono de Godoy fue localizado por la Policía cerca del lugar donde apareció su cuerpo , según confirmaron fuentes judiciales. Los datos que puedan obtenerse del dispositivo podrían ayudar a reconstruir qué ocurrió antes de su muerte y establecer con quiénes mantuvo contacto.

El cadáver había sido encontrado el miércoles, después de 21 días de búsqueda, en un sector rural de difícil acceso, parcialmente cubierto por el agua y ubicado a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba. En las inmediaciones también había un bolso con pertenencias que deberán ser identificadas.

La falta de señal telefónica en la zona complicó tanto las comunicaciones durante el operativo como la reconstrucción de los últimos movimientos de la docente.

Caso Nancy Godoy en Corrientes y el hallazgo que puede aportar pruebas clave.

Hay cinco detenidos por el caso

Por el crimen hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por delitos vinculados con el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval, también trabajador rural; Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón; y la propia Leguizamón, quien había visto a Godoy por última vez.

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por decisión del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

Entre las líneas de investigación se analiza la posibilidad de que la docente haya sufrido un ataque sexual antes de ser asesinada. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, afirmó el fiscal Javier Mosquera durante la audiencia de imputación.

La familia cuestionó la hipótesis de la Fiscalía

El hallazgo del cuerpo se produjo en un sector que todavía no había sido revisado durante los rastrillajes anteriores. El lugar está rodeado de vegetación y presenta dificultades para el acceso, además de carecer de cobertura telefónica.

Adán, uno de los hijos de la docente, expresó sus reparos sobre el rumbo de la investigación y cuestionó que la Fiscalía se concentre en la hipótesis de femicidio. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, sostuvo en declaraciones obtenidas por Diario Época.

La autopsia y el análisis de las pruebas recolectadas serán fundamentales para determinar cómo murió Godoy y aportar elementos que permitan esclarecer el crimen. Mientras tanto, la Justicia deberá establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados.