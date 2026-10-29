Alerta amarilla por tormentas en la Ciudad: esperan lluvias intensas y posible granizo + Agregar ámbito en









El aviso rige para la mañana del viernes 30 de octubre. Se prevén ráfagas, actividad eléctrica y acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

La Ciudad de Buenos Aires estará bajo alerta amarilla por tormentas durante la mañana del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana de este viernes 30 de octubre. El pronóstico advierte por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo y ráfagas intensas.

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Según el aviso difundido, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en algunos puntos. También se anticipan actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en períodos cortos.

La advertencia actualiza el panorama previsto para el cierre de la semana, que ya mostraba condiciones inestables en territorio porteño. El alerta pone el foco en las posibles complicaciones durante la mañana.

Cómo estará el tiempo este viernes en Buenos Aires Las temperaturas previstas para la Ciudad se ubicarán entre 14°C de mínima y 23°C de máxima. Además del período bajo alerta, el pronóstico contempla la posibilidad de precipitaciones durante otras franjas de la jornada.

Las previsiones difundidas este jueves anticipan tormentas durante la madrugada, chaparrones por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde. Hacia la noche, el cielo estaría parcialmente nublado.

La evolución del sistema puede modificar los horarios y la intensidad de los fenómenos, por lo que será importante seguir las actualizaciones del SMN antes de salir. El SMN prevé lluvias de entre 20 y 50 milímetros, con posibles ráfagas intensas y caída de granizo. Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. No implica que las tormentas tengan la misma intensidad en todos los barrios ni durante toda la jornada. Ante estas condiciones, el Gobierno porteño recomienda: Mantenerse informado por los canales oficiales.

No sacar la basura y limpiar con anticipación los desagües del domicilio.

y limpiar con anticipación los desagües del domicilio. Evitar circular por zonas inundables o calles anegadas.

No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, siempre que pueda hacerse de manera segura. Para emergencias, la Ciudad dispone de la línea 103. También se puede llamar al 911 ante una situación de peligro.