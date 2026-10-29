El dólar mayorista se mantiene en su récord nominal y la city se enfoca en el freno en las compras del BCRA

El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo histórico nominal en el mercado mayorista tras una demanda de cobertura activa y el desarme de posiciones de fin de mes. A eso se le agrega la atención sobre Brasil y la moderación del BCRA en la compra de reservas.

El dólar oficial se ubica en su nuevo máximo histórico nominal, luego de haber subido este miércoles. Cabe resaltar que el martes cayó y cortó una racha de siete ruedas al alza , en un mercado que continúa atento a las repercusiones de las elecciones presidenciales en Brasil con el foco en el real brasileño y la decisión del Banco Central (BCRA) de moderar el ritmo de compra de reservas .

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Este jueves, el tipo de cambio mayorista abre en $1.542, su máxima cotización nominal. El avance del mayorista estuvo asociado a una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes, junto con el desarme de posiciones que vencen este viernes.

La cotización comenzó en $1.535, pero la mayor demanda de divisas fue empujando los precios de manera escalonada hasta $1.542, con u$s628,4 millones negociados en contado y u$s1.477 millones en futuros . En ese marco, el oficial acumuló una suba de $12,50 en las primeras tres ruedas de la semana, por encima de los $8 registrados en igual período de la semana anterior.

Por su parte, el dólar oficial minorista cotiza en $1.560 para la venta en el Banco Nación , mientras que el promedio informado por el BCRA de este jueves aún no se conoció.

En el mercado informal, el dólar blue opera a $1.565. En cuanto a los tipos de cambios financieros, el MEP sube 0,3% y opera en $1.567,58, mientras que el CCL avanza en igual medida hasta los $1.661,05.

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BCRA sigue sin sumar reservas

El BCRA completó este miércoles su tercera rueda consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial. De esta manera, la autoridad monetaria mantuvo en u$s1.252 millones el saldo positivo de octubre, mientras que el promedio diario de compras retrocedió a u$s66 millones, después de haber superado los u$s80 millones durante la primera quincena.

La interrupción contrasta con el ritmo comprador que había sostenido el Central hasta el viernes pasado, cuando acumulaba 19 jornadas consecutivas con saldo positivo.

Desde entonces, el aumento de la demanda privada y las operaciones asociadas al cierre de mes redujeron el excedente disponible para la intervención oficial.

A esto se suma la posibilidad de que el Tesoro esté adquiriendo parte de los dólares disponibles, aunque las operaciones señaladas por fuentes del mercado todavía no cuentan con confirmación oficial.