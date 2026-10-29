Los trabajadores bajo el convenio de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cobrarán en sus salarios de noviembre de 2026 un incremento del 1,9%, acompañado por la liquidación de la segunda cuota del bono extraordinario. A este esquema se le suma la vigencia de los $120.000 no remunerativos establecida en el acuerdo paritario previo.
Empleados de Comercio: con aumento y bono confirmado, el salario que cobra cada categoría FAECyS en noviembre 2026
Las liquidaciones del mes llegan con una suba salarial del 1,9% y el pago del bono extraordinario.
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El ajuste forma parte de la recomposición trimestral del 5,7% alcanzada por el gremio que conduce Armando Cavalieri junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y UDECA. La liquidación final combina los nuevos básicos con las sumas fijas de refuerzo, a las cuales se agregan los adicionales específicos por antigüedad o presentismo según cada caso.
Acuerdo en paritarias para empleados de comercio
La pauta salarial para los meses de octubre, noviembre y diciembre contempla una actualización no acumulativa del 5,7% distribuida en tres tramos iguales de 1,9% mensual. Los porcentajes de aumento se aplican tomando como base los salarios básicos de septiembre más los montos adicionales vigentes a esa fecha.
Junto con el porcentaje de recomposición, las partes acordaron un bono extraordinario total de $50.000, dividido en dos pagos consecutivos de $25.000. La primera cuota fue efectivizada en octubre y la segunda se liquida durante noviembre, elevando el total de sumas fijas a $145.000 durante el mes.
Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre, según su categoría
Las escalas salariales para cada una de las ramas laborales alcanzadas por el CCT 130/75 contemplan las siguientes cifras básicas:
Maestranza
- Categoría A: $1.328.674,10
- Categoría B: $1.332.130,55
- Categoría C: $1.344.240,34
Administrativo
- Categoría A: $1.341.647,01
- Categoría B: $1.346.841,85
- Categoría C: $1.352.030,60
- Categoría D: $1.367.603,00
- Categoría E: $1.380.277,88
- Categoría F: $1.399.611,77
Cajeros
- Categoría A: $1.345.971,63
- Categoría B: $1.352.030,60
- Categoría C: $1.359.816,78
Personal Auxiliar
- Categoría A: $1.345.971,63
- Categoría B: $1.354.622,94
- Categoría C: $1.383.673,28
Auxiliar Especializado
- Categoría A: $1.356.358,27
- Categoría B: $1.371.927,57
Vendedores
- Categoría A: $1.345.971,63
- Categoría B: $1.371.930,63
- Categoría C: $1.380.277,88
- Categoría D: $1.399.611,77
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- Comercio