Empleados de Comercio: con aumento y bono confirmado, el salario que cobra cada categoría FAECyS en noviembre 2026 + Agregar ámbito en









Las liquidaciones del mes llegan con una suba salarial del 1,9% y el pago del bono extraordinario.

Los sueldos de noviembre incorporan la segunda cuota del bono y la recomposición acordada por el gremio. Magnific

Los trabajadores bajo el convenio de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cobrarán en sus salarios de noviembre de 2026 un incremento del 1,9%, acompañado por la liquidación de la segunda cuota del bono extraordinario. A este esquema se le suma la vigencia de los $120.000 no remunerativos establecida en el acuerdo paritario previo.

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El ajuste forma parte de la recomposición trimestral del 5,7% alcanzada por el gremio que conduce Armando Cavalieri junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y UDECA. La liquidación final combina los nuevos básicos con las sumas fijas de refuerzo, a las cuales se agregan los adicionales específicos por antigüedad o presentismo según cada caso.

Magnific Acuerdo en paritarias para empleados de comercio La pauta salarial para los meses de octubre, noviembre y diciembre contempla una actualización no acumulativa del 5,7% distribuida en tres tramos iguales de 1,9% mensual. Los porcentajes de aumento se aplican tomando como base los salarios básicos de septiembre más los montos adicionales vigentes a esa fecha.

Junto con el porcentaje de recomposición, las partes acordaron un bono extraordinario total de $50.000, dividido en dos pagos consecutivos de $25.000. La primera cuota fue efectivizada en octubre y la segunda se liquida durante noviembre, elevando el total de sumas fijas a $145.000 durante el mes.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre, según su categoría Las escalas salariales para cada una de las ramas laborales alcanzadas por el CCT 130/75 contemplan las siguientes cifras básicas:

Maestranza Categoría A : $1.328.674,10

: $1.328.674,10 Categoría B : $1.332.130,55

: $1.332.130,55 Categoría C: $1.344.240,34 Administrativo Categoría A : $1.341.647,01

: $1.341.647,01 Categoría B : $1.346.841,85

: $1.346.841,85 Categoría C : $1.352.030,60

: $1.352.030,60 Categoría D : $1.367.603,00

: $1.367.603,00 Categoría E : $1.380.277,88

: $1.380.277,88 Categoría F: $1.399.611,77 Cajeros Categoría A : $1.345.971,63

: $1.345.971,63 Categoría B : $1.352.030,60

: $1.352.030,60 Categoría C: $1.359.816,78 Personal Auxiliar Categoría A : $1.345.971,63

: $1.345.971,63 Categoría B : $1.354.622,94

: $1.354.622,94 Categoría C: $1.383.673,28 Auxiliar Especializado Categoría A : $1.356.358,27

: $1.356.358,27 Categoría B: $1.371.927,57 Vendedores Categoría A : $1.345.971,63

: $1.345.971,63 Categoría B : $1.371.930,63

: $1.371.930,63 Categoría C : $1.380.277,88

: $1.380.277,88 Categoría D: $1.399.611,77

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