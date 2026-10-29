Carlos Tévez confirmó que Lionel Messi va a jugar en su partido despedida en La Bombonera + Agregar ámbito en









El Apache prepara una despedida con excompañeros de Boca, la Selección argentina y sus equipos europeos. Gianluigi Buffon, Arturo Vidal y Sergio Agüero figuran entre los nombres que dieron el sí.

La Bombonera será escenario de una reunión de estrellas el 20 de diciembre. Tévez confirmó a Messi y Riquelme y mantiene la expectativa por Cristiano Ronaldo, con quien compartió equipo en Manchester United. Valentí Enrich - Sport

Carlos Tévez empieza a darle forma a uno de los encuentros más esperados por los hinchas de Boca: su partido de despedida, que se realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. El exdelantero confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme participarán del homenaje, que reunirá a futbolistas con los que compartió distintas etapas de su carrera.

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“Messi va a jugar y Riquelme también”, aseguró el Apache durante una entrevista con Rio Ferdinand, su excompañero en el Manchester United. El propio Ferdinand también anticipó que estará presente en el evento, que tendrá como protagonistas a figuras del fútbol argentino e internacional.

Tévez y Messi, juntos en la Selección. Los nombres confirmados para la despedida de Tévez La lista de invitados ya suma varios nombres de peso. Entre los exjugadores de Boca que confirmaron su presencia aparecen Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna. También estarán Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso y Gabriel Batistuta, vinculados a distintos ciclos de la Selección argentina.

En el plano internacional, Tévez contará con dos arqueros de trayectoria: el italiano Gianluigi Buffon, con quien compartió equipo en la Juventus, y el neerlandés Edwin van der Sar, excompañero en Manchester United. También se sumará el chileno Arturo Vidal, con quien coincidió en el club italiano, y Patrice Evra, uno de los amigos que le dejó su paso por Inglaterra.

La organización todavía trabaja en la nómina definitiva y se espera que en las próximas semanas se conozcan más nombres. Entre los invitados que podrían sumarse aparecen otras figuras que compartieron vestuario con el Apache en sus pasos por Boca, la Selección argentina y el fútbol europeo.

¿Cristiano Ronaldo jugará la despedida de Tévez? Uno de los grandes interrogantes es la posible presencia de Cristiano Ronaldo. El portugués fue compañero de Tévez en el Manchester United entre 2007 y 2009, una etapa en la que ambos conquistaron títulos importantes, incluida la Champions League de 2008. El exdelantero ya había dejado en claro que quiere contar con el astro portugués. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, dijo tiempo atrás, entre risas, durante una participación en el streaming Olga. Por ahora, su presencia no fue confirmada oficialmente, aunque el calendario podría facilitar su viaje a la Argentina. El partido será una oportunidad para que Tévez cierre una etapa de su carrera junto a varios de los futbolistas que lo acompañaron en sus años como profesional. La expectativa está puesta en la lista final y en la posibilidad de que la Bombonera reúna a Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo.