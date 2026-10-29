A poco de cerrar octubre, tres pick ups dominan las ventas de autos 0km en Argentina

Los datos provisorios muestran un fuerte protagonismo de las camionetas medianas y movimientos entre los modelos más elegidos. El mercado, mientras tanto, todavía enfrenta dificultades para recuperar el volumen de ventas.

A pocas horas de finalizar octubre, el mercado automotor argentino comienza a definir cuáles serán l os vehículos más vendidos del mes, con una particularidad que vuelve a poner en primer plano a las pick ups medianas. Tres camionetas de producción nacional ocupan los primeros lugares del ranking, por delante de los autos particulares y los SUV.

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Los últimos datos parciales disponibles, correspondientes al 21 de octubre, muestran que la Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger encabezan las preferencias de los compradores. Aunque todavía resta conocer las cifras definitivas, la tendencia refleja el peso que mantienen las pickups dentro del mercado argentino.

La Hilux conserva el liderazgo con 1.919 unidades patentadas, mientras que la Amarok aparece en segundo lugar con 1.158 vehículos. Muy cerca se ubica la Ranger , que acumula 1.135 operaciones, apenas 23 unidades por debajo de su competidora de Volkswagen .

Detrás de las camionetas aparecen dos SUV que también vienen mostrando un desempeño destacado. La Ford Territory ocupa la cuarta posición con 978 patentamientos y se mantiene como el vehículo importado de mayor demanda. El quinto lugar corresponde al Toyota Yaris Cross , con 912 unidades.

Por su parte, el Fiat Cronos se posiciona como el automóvil de pasajeros de fabricación nacional más vendido, aunque recién aparece en el sexto puesto del ranking general.

El listado también deja algunos movimientos llamativos. El Volkswagen Tera, que había conseguido ubicarse entre los modelos más vendidos en meses anteriores, aparece fuera del Top 10 con 548 unidades. Algo similar ocurre con la Chevrolet Tracker, que registra 546 patentamientos.

Detrás de las camionetas aparecen dos SUV que también vienen mostrando un desempeño destacado. La Ford Territory ocupa la cuarta posición con 978 patentamientos y se mantiene como el vehículo importado de mayor demanda.

En cambio, la Chevrolet S10 muestra una mejora en su posicionamiento, con 319 unidades y el puesto 14 del ranking parcial, un resultado superior al que venía mostrando durante buena parte del año.

En cuanto a las marcas, Toyota también mantiene el primer lugar, con 4.770 vehículos patentados y una participación del 19,2%. Volkswagen ocupa la segunda posición con 2.917 unidades, seguida por Ford con 2.529. Más atrás aparecen Chevrolet, con 2.267, y Fiat, con 2.222.

Sin embargo, el protagonismo de las pick ups contrasta con un escenario general que todavía presenta dificultades. Hasta el último corte disponible, octubre acumulaba 24.831 patentamientos, una disminución cercana al 11% frente al mismo período de 2025.

La comparación mensual también mostraba una baja respecto de septiembre, aunque la diferencia en la cantidad de jornadas hábiles modifica la lectura. Al considerar el promedio diario, octubre registraba 1.773 vehículos frente a los 1.874 del mes anterior, lo que representa una caída del 5,4%.

El acumulado anual tampoco consigue revertir la tendencia negativa y presenta una contracción del 13,1% interanual, según los datos parciales.

De esta manera, el mercado se encamina hacia el cierre de octubre con una característica clara: las pick ups nacionales siguen siendo protagonistas, mientras los SUV consolidan su presencia entre los modelos de mayor demanda.

Los números definitivos permitirán determinar si este orden se mantiene y si las operaciones de los últimos días consiguen mejorar el balance de un mes que, por ahora, continúa mostrando señales de debilidad.