El oro cayó, pero los inversores redoblaron la apuesta y llevaron a los ETF a un trimestre récord

Por tercer mes consecutivo los fondos ETF de oro globales registraron un importante flujo de inversiones cerrando un trimestre en niveles récords. El líder del tercer trimestre del año fue el Reino Unido.

Si bien en los últimos meses el oro ha estado en el ojo de la tormenta, siendo incluso centro de debate sobre su rol de refugio frente a la situación geopolítica actual y ante la escalada de las tasas de interés internacionales, sobre todo en términos reales, lo cual se tradujo en la caída sostenida del precio del metal amarillo, la demanda de los fondos ETF de oro globales se mantuvo firme. Según datos de Bloomberg, Company Filings, World Gold Council y la ICE Benchmark Administration, en setiembre pasado los ETF de oro globales atrajeron u$s10.000 millones, elevando las entradas de capital de los inversores del tercer trimestre a un récord de u$s31.000 millones, lideradas por fondos que cotizan en Europa y Norteamérica.

Además, pese a la caída del precio del oro, las reservas mundiales aumentaron en 67 toneladas, hasta alcanzar un récord de 4.256 toneladas, mientras que el total de activos bajo gestión disminuyó un 7% intermensual, hasta los u$s574.000 millones.

Cabe recordar que a lo largo del mes pasado el precio del oro pasó de unos u$s4.400 la onza (ya venía cayendo desde el 20 de agosto cuando cotizaba a u$s4.700) a menos de u$s4.200 al cierre de mes.

De acuerdo con el relevamiento privado, los fondos que cotizan en el Reino Unido registraron su mejor trimestre de la historia y superaron ligeramente a los fondos que cotizan en China como la mayor fuente de entradas de capital a nivel nacional en lo que va del año.

El balance del tercer trimestre arroja que el total de activos gestionados por los ETF de oro a nivel mundial aumentó un 9%, mientras que las tenencias colectivas crecieron en 211 toneladas. A nivel país, la entrada récord de capitales en el tercer trimestre fue liderada por EEUU, seguido de una importante contribución de los fondos cotizados en el Reino Unido. Norteamérica

Todas las regiones registraron entradas de capital durante el mes, lideradas por Europa y Norteamérica. Los fondos norteamericanos captaron u$s4.000 millones elevando las entradas de capital del tercer trimestre a u$s12.000 millones. EEUU representó casi la totalidad de las entradas mensuales de la región, con u$s3.800 millones, mientras que los fondos canadienses atrajeron una cifra más modesta de u$s206 millones. Según los especialistas, esta primera entrada trimestral de 2026 marcó un cambio con respecto a la debilidad observada a principios de año, situando los flujos acumulados en lo que va del 2026 en terreno positivo, con u$s4.100 millones.

Cabe destacar que las entradas de capital en septiembre se produjeron a pesar del difícil panorama interno para el oro donde la Reserva Federal (Fed) elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos durante el mes e indicó que podrían producirse nuevos endurecimientos, lo que contribuyó a la presión alcista sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar. Estos acontecimientos incrementaron el costo de oportunidad de mantener oro y afectaron negativamente a su precio. No obstante, los especialistas consideran que la persistente inflación y los elevados precios de la energía, la preocupación por las valoraciones de las acciones (en particular en los sectores relacionados con la IA) y la mayor volatilidad del mercado de bonos pueden haber reforzado el atractivo del oro como diversificador de cartera. También las continuas entradas de capital sugieren que algunos inversores vieron la caída de los precios como una oportunidad para crear o mantener posiciones estratégicas en lugar de reducir su exposición.

Autor: Torsten Asmus (Getty Images)

El mercado europeo

Los ETF de oro europeos registraron entradas de capital por valor de u$s.600 millones en septiembre, lo que elevó las compras del tercer trimestre a un récord de u$s14.000 millones. El Reino Unido siguió siendo el principal contribuyente, con una entrada de u$s2.200 millones durante el mes, si bien las compras fueron relativamente generalizadas, con fondos cotizados en Alemania y Francia que también registraron entradas sólidas. Los fondos cotizados en Suiza también registraron entradas netas, aunque sus tenencias disminuyeron en 1 tonelada, una divergencia vinculada a la mecánica de los productos con cobertura cambiaria, explican los operadores del mercado mundial de metales.

La persistencia de las entradas de capital en los fondos cotizados en el Reino Unido fue particularmente notable. Registraron entradas en 12 de las 13 semanas hasta el 25 de septiembre. Se trata de la racha más consistente desde 2022, lo que sugiere un interés sostenido de los inversores en lugar de una reacción a un evento aislado.

Por otro lado, las recientes entradas de capital han coincidido con una prima de riesgo al alza de los bonos soberanos británicos, lo que podría reflejar una mayor preocupación de los inversores por la incertidumbre inflacionaria, la sostenibilidad fiscal y los riesgos del mercado de bonos soberanos; factores que también podrían haber reforzado el atractivo del oro como diversificador de cartera. Los fondos cotizados en el Reino Unido sumaron u$s7.500 millones durante el tercer trimestre, su mejor trimestre registrado hasta la fecha, lo que ayudó a Europa a alcanzar el mismo hito a nivel regional.

Europa también atrajo mayores flujos de entrada que Norteamérica, siendo la primera vez que esto ocurre en un trimestre en el que ambas regiones registraron flujos de entrada desde el segundo trimestre de 2021. Con u$s9.500 millones en flujos de entrada en lo que va del año, los fondos cotizados en el Reino Unido han superado ligeramente a los de China para convertirse en la mayor fuente de flujos de entrada a nivel nacional en 2026 hasta la fecha.

El mercado asiático

Los fondos asiáticos sumaron u$s2.300 millones en septiembre, registrando su tercer mes consecutivo de entradas de capital y elevando las del tercer trimestre a u$s4.900 millones. China siguió siendo el principal contribuyente de la región, mientras que India, Japón, Corea del Sur y Singapur también registraron entradas durante el mes, lo que evidencia la amplitud de las compras regionales.

A pesar de la debilidad del precio del oro, los fondos chinos continuaron atrayendo capitales en medio de la renovada debilidad de las acciones locales y la caída de los rendimientos de los bonos públicos, factores que respaldaron el atractivo relativo del oro. Según la lectura del mercado, las entradas de capital continuaron en los fondos indios, fueron posiblemente impulsadas por un retroceso en las acciones locales, compras oportunistas en las caídas y una mayor demanda de diversificación de cartera.

Los ETF de oro que cotizan en otras regiones atrajeron u$s104 millones en septiembre, lo que resultó en un récord de u$s476 millones en el tercer trimestre. Los fondos australianos representaron prácticamente la totalidad de las compras mensuales, sumando u$s106 millones, lo que compensó con creces las modestas salidas de capital de Sudáfrica. Este fue el tercer mes consecutivo de entradas de capital en la región.

Volúmenes operados

El volumen de operaciones del mercado mundial del oro se mantuvo estable en septiembre, con un ligero descenso del 2% mensual hasta un promedio de u$s423.000 millones diarios. La actividad fue dispar en los distintos segmentos del mercado: el volumen de operaciones extrabursátiles (OTC) aumentó un 1% mensual hasta los u$s229.000 millones diarios, impulsado por la actividad de la LBMA, que también subió un 1% mensual hasta los u$s200.000 millones diarios.

En la bolsa los volúmenes negociados cayeron un 4% mensual, hasta los u$s187.000 millones diarios, debido principalmente a un descenso del 11% en la actividad de la Bolsa de Futuros de Shanghái, mientras que la negociación en COMEX bajó un 1%. Por otro lado, los volúmenes de negociación de ETF de oro a nivel mundial se desplomaron un 19% mensual, hasta los u$s7.000 millones diarios, con descensos en todas las regiones.

En cuanto a los datos de posicionamiento se observó una reducción en las posiciones largas netas totales de COMEX, que cayeron un 13% (100 toneladas) durante el mes hasta 654 toneladas. El dinero administrado cayó 84 toneladas, reduciendo las posiciones largas netas a 387 toneladas. Otros que reportan a la CFTC también vieron disminuir sus posiciones largas netas en 16 toneladas hasta 267 toneladas al cierre del mes. Mientras tanto, el interés abierto neto en opciones de oro de COMEX retrocedió a niveles vistos por última vez a principios de agosto, aunque se mantuvo significativamente más alto que cuando el oro alcanzó su máximo histórico en enero.

También las posiciones de spread también cayeron drásticamente (156 toneladas) en septiembre, revirtiendo el aumento mayor registrado en agosto. El descenso se concentró casi por completo en otros activos reportables. Los operadores señalan que, si bien esto apunta a una reducción significativa en las posiciones de futuros compensatorias, sus implicaciones para el precio del oro al contado son menos claras.