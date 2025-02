El dólar MEP rebota, mientras la brecha con el blue perfora los $20 y toca mínimos de 2025

Kozack evitó dar detalles, aunque reconoció que el FMI continúa “trabajando de manera constructiva” con las autoridades argentinas.

"El acuerdo con el FMI no llegará antes de junio, por lo menos. Pero eso no significa que el Fondo no esté contento con el rumbo económico que viene teniendo el Gobierno, sino lo contrario, están bastante conformes con la política monetaria aunque están intentando proponer sugerencias sobre el tipo de cambio actual", señaló Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

El especialista aclaró que el nuevo "crawling peg" del 1% mensual será una de las cuestiones a analizar." Para esto esperaría dos meses para sacar alguna conclusión y recién a partir de allí empezaremos a ver algunos indicios de hacia donde irán los precios del dólar, tanto financiero como el oficial y el paralelo. Respecto al levantamiento del CEPO, sostenemos que el gobierno no tiene prisa en avanzar con esto hasta asegurarse que no habrá sorpresas al día siguiente. Es por esto que desde Insider Finance vemos un adiós al cepo recién después de que hayan pasado las elecciones de este año", acotó.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 7 de febrero

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofrece a $1.056,25, es decir, $1,50 arriba del cierre del jueves.

A cuánto opera el dólar blue hoy, viernes 7 de febrero

El dólar blue marca los $1.210, por lo cual la brecha se ubicó en el 14,56%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de febrero

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) opera a $1.398,15.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.205,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de febrero

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera a u$s98.958,56, según Binance.