Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en la película biográfica dirigida por Cameron Crowe

El año pasado surgieron rumores sobre la participación de Streep, junto con informes de que Anya Taylor-Joy había sido elegida para interpretar una versión más joven de la cantante.

Meryl Streep interpretará a la cantante estadounidense Joni Mitchell en una próxima película biográfica dirigida por Cameron Crowe .

La noticia largamente rumoreada sobre la ganadora del Oscar siendo parte del filme fue confirmada por el portal Rolling Stone. El anuncio fue realizado por el ejecutivo discográfico Clive Davis en una fiesta previa a los premios Grammy.

Los detalles sobre la película han sido escasos, aunque el año pasado surgieron rumores sobre la participación de Streep, junto con informes de que Anya Taylor-Joy había sido elegida para interpretar una versión más joven de la cantante. La elección de la interprete de Mitchell en su juventud aún no se ha confirmado oficialmente.

Crowe, quien dirigió el icónico drama musical Almost Famous (Casi Famosos) , compartió en 2023 que el proyecto estaba en marcha y esperaba estrenarse a fines de 2025, algo que no sucedió.

Sobre la película, el director le dijo al portal Ultimate Classic Rock: “Es la vida de Joni, no a través del prisma de nadie más. Es a través de su prisma. Son los personajes que impactaron su vida los que conoces y muchos los que no. Y la música es tan cinematográfica”.

El regreso de Meryl Strepp a El Diablo Viste a la Moda

En otras noticias relacionadas, 20th Century Studios presentó un nuevo tráiler de la esperada secuela El Diablo Viste a la Moda 2.

Casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

La secuela reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.

La película se estrena exclusivamente en cines el 30 de abril de 2026.