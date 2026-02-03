Cuánto falta para el feriado por Carnaval 2026 y cómo será el fin de semana de cuatro días + Seguir en









El calendario marca una pausa extendida en febrero con impacto en viajes, trabajo y turismo interno.

Llega el feriado de Carnaval

Febrero suele pasar rápido, pero hay una fecha que muchos ya miran de reojo para organizar escapadas, reuniones familiares o, simplemente, bajar un cambio. Se trata del descanso asociado a Carnaval, una de las pausas más extensas del primer tramo del año y una de las pocas que combina tradición cultural con un corte real en la rutina laboral.

Más allá del color y las celebraciones populares, el interés crece porque este descanso se arma de manera particular y permite unir jornadas no laborables con el fin de semana previo, lo que genera una ventana ideal para viajar o para quedarse en casa sin mirar el reloj.

carnaval 2.jpg Aun así, no todos viven este receso de la misma manera. Mientras el sector turístico suele festejarlo como un empujón clave de temporada, otros rubros deben reorganizar turnos, guardias y cronogramas.

Carnaval 2026: qué días son feriado En 2026, Carnaval cae lunes 16 y martes 17 de febrero, ambos declarados feriados nacionales en Argentina. Esto arma un descanso extendido que comienza el sábado 14 y se estira hasta el martes inclusive. Para quienes no trabajan los fines de semana, el corte es completo; para otros, implica al menos una reducción significativa de la actividad habitual.

La ubicación en el calendario no es casual, ya que el Carnaval se define a partir del calendario litúrgico y se fija siempre antes del inicio de la Cuaresma. Ese cálculo hace que la fecha cambie cada año, lo que suma un componente de expectativa e incertidumbre al momento de planificar.

Ciudades con tradición carnavalera, como Gualeguaychú, Corrientes o algunas localidades del NOA, suelen prepararse con meses de anticipación. Allí, el movimiento económico va más allá del turismo ocasional y forma parte de la identidad local. En otros puntos del país, el descanso se vive de manera más tranquila, como una oportunidad para desconectar. También hay que tener en cuenta que, aunque los feriados están establecidos a nivel nacional, su impacto real depende de cada sector. Actividades esenciales, comercio y servicios críticos mantienen esquemas especiales, lo que muestra que el descanso no se distribuye de forma pareja. Carnaval del País 2.jpg Las plumas, el color y la alegría son sinónimo de Carnaval. Turismo Entre Ríos Calendario de feriados 2026 en Argentina Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

