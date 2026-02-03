Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto

El ministro del Interior y el gobernador peronista están reunidos desde las 10. El objetivo del encuentro es monitorear los pagos de Nación a la provincia por la deuda con su caja jubilatoria.

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron este martes en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa , el peronista Sergio Ziliotto , un encuentro que ya se había postergado dos veces y que, en principio, tenía como meta analizar los pagos que Nación gira para pagar su deuda con la caja jubilatoria de la provincia.

El mandatario arribó a Balcarce 50 cerca 10 de la mañana y fue recibido por el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, quien viene de realizar una gira que lo llevó a visitar Chubut , Chaco, Mendoza , San Juan , Salta , Neuquén , Entre Ríos y Corrientes con el objetivo de apuntalar la reforma laboral entre los jefes provinciales dialoguistas.

También recibió, días atrás, al rionegrino Alberto Weretilneck y se reunió la semana pasada con Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

Desde el Gobierno señalaron que, durante el encuentro con Ziliotto, los funcionarios dialogaron sobre el paquete de reformas que tratará el Congreso en sesiones extraordinarias.

Ziliotto es un caso particular, ya que es peronista y se mantiene en la línea opositora a la administración de Javier Milei. De hecho, ya anticipó que no acompañará el proyecto de modernización laboral, al que tildo de "reforma tributaria encubierta".

Igualmente, a diferencia de sus compañeros Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), logró construir un vínculo utilitario con el oficialismo.

Fruto del mismo, el líder pampeano rubricó un acuerdo por la deuda que Nación mantiene con la caja jubilatoria de su provincia, con mediación de la Corte Suprema incluida.

SERGIO ZILIOTTO DIEGO SANTILLI Y MANUEL ADORNI El Gobierno se comprometió a desembolsar $62.500 millones para la caja jubilatoria de La Pampa. Presidencia

En diciembre, el Estado se comprometió a desembolsar $62.500 millones como financiamiento provisorio del déficit del Sistema Previsional de los agentes públicos provinciales. Se fundamenta en las auditorías realizadas entre los equipos técnicos del organismo nacional y del Instituto de Seguridad Social de La Pampa.

El monto acordado será transferido de la siguiente manera: inicialmente $ 2.500 millones, y el resto en doce cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000 millones desde enero de 2026, correspondiéndole a los municipios y comisiones de Fomento de la provincia el 11,73 % de los pagos recibidos, sumas que les serán transferidas ante cada desembolso de la ANSES.