River volvió a perder: cayó ante Rosario Central en el Monumental y agravó su crisis futbolística

El equipo de Eduardo Coudet perdió 1-0 por la tercera fecha del Torneo Clausura, sumó su quinta derrota consecutiva en torneos de AFA , algo que no ocurría desde 1911, y quedó último en la Zona B, sin puntos.

River perdió 1-0 ante Rosario Central en el estadio Monumental y profundizó su crisis futbolística, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 . Así, el club sufrió su quinta derrota consecutiva en competiciones de AFA y alcanzó una marca histórica que no registraba desde 1911.

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El único gol del encuentro llegó a los 27 minutos del primer tiempo , cuando Nicolás Otamendi , en su intento por despejar un centro rasante de Jaminton Campaz , terminó empujando la pelota contra su propio arco y le dio el triunfo al conjunto dirigido por Jorge Almirón .

Con este resultado, el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet continúa sin sumar puntos tras tres fechas, quedó en el último puesto de la Zona B y, además, salió de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 . Rosario Central, por su parte, alcanzó las cuatro unidades y escaló al séptimo lugar .

River tuvo dificultades para generar peligro desde el inicio y apenas inquietó con un remate lejano de Fausto Vera y un mano a mano desperdiciado por Lautaro Pereyra , quien intentó definir por encima de Jeremías Ledesma sin éxito.

Del otro lado, Rosario Central fue más punzante aprovechando los espacios por las bandas. Primero avisó con un disparo apenas desviado de Ángel Di María y luego encontró la ventaja a los 27 minutos con el desafortunado gol en contra de Otamendi tras un centro de Campaz.

En el complemento, el "Millonario" adelantó sus líneas

y estuvo cerca del empate desde el inicio, cuando Ignacio Ovando salvó sobre la línea luego de un error de Ledesma. Más tarde, el arquero visitante volvió a responder con una gran atajada ante Lucas Beltrán.

Rosario Central apostó al contragolpe y también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, especialmente con Campaz, aunque se encontró con las intervenciones del arquero Santiago Beltrán.

Sobre el tramo final, el conjunto rosarino sufrió la expulsión de Emanuel Coronel por doble amonestación, pero resistió con un jugador menos y se quedó con una victoria que profundizó el delicado presente de River.

Esta nueva derrota profundizó la crisis deportiva que atraviesa River, que acumula cinco caídas consecutivas en torneos de AFA, marcha último en la Zona B sin puntos y quedó fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

En ese contexto, el equipo de Eduardo Coudet visitará a Tigre el sábado 8 de agosto, desde las 17:00, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Rosario Central, por su parte, recibirá a Aldosivi el viernes 7, a partir de las 19:30, en el Gigante de Arroyito.