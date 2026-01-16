En una situación económica donde cada gasto cuenta, las personas que cobran haberes previsionales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con un esquema de rebajas pensado para aliviar el bolsillo. Se trata de acuerdos entre el Estado, bancos y comercios de todo el país.
Todos los comercios en los que los jubilados de ANSES pueden comprar con descuentos
Los beneficiarios pueden acceder a rebajas y reintegros en rubros esenciales, con solo pagar de forma habitual y cumplir ciertos requisitos.
Estas propuestas alcanzan a distintos locales y a grandes cadenas, con beneficios que se activan de forma automática al momento de pagar. El alcance es muy amplio y cubre los principales rubros como alimentos, limpieza, farmacia y más.
Qué son los Beneficios ANSES
El programa conocido como Beneficios ANSES, reúne acuerdos con más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta en todo el territorio nacional. Está dirigido a jubilados y pensionados que cobran a través del organismo.
Las rebajas arrancan desde el 10% en supermercados y, en muchos casos, no tienen límite de reintegro. En categorías como perfumería y artículos de higiene, el ahorro puede llegar al 20%. No requiere de una inscripción previa ni de trámites adicionales.
Para acceder, solo hace falta abonar la compra con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. El descuento se aplica en el momento o figura después como reintegro, según el comercio.
Descuentos para jubilados: comercios adheridos
Además de los acuerdos generales, existen promociones extra para quienes cobran sus haberes en determinados bancos. Estas propuestas se suman a los beneficios básicos y varían según la entidad.
- Banco Nación: Los jubilados y pensionados acceden a un reintegro adicional del 5% al pagar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO. El tope es de $5.000 por semana y $20.000 por mes. Aplica en cadenas como Carrefour y Coto.
- Banco Galicia: Ofrece ahorros de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El límite mensual es de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Las promociones dependen del día y del medio de pago.
- Banco Supervielle: Ofrece un 20% de descuento los martes en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope alcanza los $25.000 con débito y $15.000 con QR. A eso se suman descuentos del 50% en farmacias adheridas y un 10% en estaciones de servicio.
