Por qué se celebra cada 2 de junio el Día del Bombero Voluntario: la historia detrás de esta fecha

En Argentina hay más de 1.100 asociaciones con 58.000 personas dedicadas a servir a la comunidad: aproximadamente 43.000 hombres y cerca de 15.000 mujeres.

Cada 2 de junio se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario , una fecha que homenajea a las más de 58.000 personas que en todo el país eligen, sin cobrar un sueldo, estar disponibles las 24 horas para responder ante todo tipo de emergencias.

Hoy, Argentina cuenta con más de 1.100 asociaciones de bomberos voluntarios en todo el territorio. En conjunto, integran una fuerza de aproximadamente 43.000 hombres y 15.000 mujeres.

No solo son quienes apagan los incendios, son conductores de autobombas, operadoras de radio, socorristas capacitados en rescate acuático y urbano, brigadistas forestales, instructores y aprendices que desde jóvenes se forman para servir a su comunidad .

2 de junio, Día del Bombero Voluntario

La Boca de finales del siglo XIX era un barrio de inmigrantes, de construcciones levantadas con maderas de los astilleros del Riachuelo, y con una densidad urbana que crecía sin infraestructura de seguridad de ningún tipo.

El 2 de junio de 1884 un incendió comenzó en uno de los conventillos y amenazó con extenderse rápidamente a los edificios que estaban pegados. En ese momento, Tomás Liberti, un ciudadano italiano, y su hijo Oreste tomaron la iniciativa: convocaron a los vecinos más cercanos y organizaron una cadena humana para combatir las llamas.

Sin entrenamiento ni equipos, lograron controlar el fuego. Junto a ellos estuvieron Lázaro Paglieti, Andrés Benvenutto, José Ragoza, Ángel Descalzo, Luis Paolinelli, Santiago Ferro, Romeo Scotti y Esteban Denegri, quienes se convirtieron en los fundadores del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Argentina. El lema que eligieron para esa institución fue contundente: "Querer es poder".

BOMBEROS LA BOCA

"El bombero es una persona muy comprometida con su comunidad y tremendamente responsable porque el voluntariado de bomberos requiere de mucho profesionalismo. Ser bombero implica un voluntariado de 24 horas por 7 días, los 365 días del año”, expresó Javier Ferlise, Presidente de Fundación Bomberos de Argentina.