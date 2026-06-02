Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 2 de junio + Agregar ámbito en









Los retornos en pesos siguen bajo la lupa de los ahorristas, mientras las entidades ajustan sus propuestas para captar depósitos.

Cómo rinde hoy la herramienta más elegida por los ahorristas argentinos Depositphotos

Durante años, el plazo fijo fue una de las herramientas más elegidas por quienes buscaban resguardar sus pesos sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, el escenario actual muestra rendimientos más acotados y una competencia cada vez más marcada entre bancos tradicionales y entidades financieras más pequeñas.

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La eliminación de la tasa mínima obligatoria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó en manos de cada entidad la definición de los rendimientos que ofrece a sus clientes. Como resultado, las diferencias entre bancos pueden ser significativas, incluso para colocaciones con el mismo monto y plazo.

plazo fijo

En este contexto, quienes buscan obtener una renta adicional por sus ahorros suelen revisar diariamente las tasas informadas por las entidades. Unos puntos porcentuales de diferencia pueden representar una ganancia extra al cabo de varios meses, especialmente para depósitos de mayor volumen.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 2 de junio Según el relevamiento publicado por el Banco Central para las colocaciones online a 30 días, los principales bancos del sistema financiero presentan las siguientes Tasas Nominales Anuales (TNA):

Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 16,25%

: 16,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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