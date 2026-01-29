El picante posteo de Di María en las redes contra los hinchas de Racing tras los silbidos que recibió + Seguir en









Rosario Central le ganó 2-1 a Racing y Ángel Di María hizo un golazo en el "Cilindro". El campeón del mundo fue silbado en Avellaneda, su esposa, Jorgelina Cardozo, reaccionó en redes sociales y "Fideo" hizo un descargo picante.

Ángel Di María fue protagonista en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 por su golazo y la mayoría de los hinchas de Racing lo abuchearon en el "Cilindro" de Avellaneda por su cercanía a Claudio "Chiqui" Tapia.

Al respecto, su esposa, siempre involucrada en estas polémicas, publicó: "Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron 'No somos todos iguales, te amamos crack'".

La ola de silbidos que recibió Di María en el Cilindro: Embed ¡¡ENSORDECEDOR!! Todo el Cilindro de Avellaneda SILBÓ a ÁNGEL DI MARÍA cuando salió reemplazado en Racing-Rosario Central.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/cIIaer0Rya — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 Para cerrar su descargo, disparó contra el periodismo: "Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte".

Ante ese posteo, el propio Di María se metió de lleno y contestó tras los silbidos que recibió en el Cilindro: "Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario en Buenos Aires en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó".

