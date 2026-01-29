SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de enero 2026 - 11:09

El picante posteo de Di María en las redes contra los hinchas de Racing tras los silbidos que recibió

Rosario Central le ganó 2-1 a Racing y Ángel Di María hizo un golazo en el "Cilindro". El campeón del mundo fue silbado en Avellaneda, su esposa, Jorgelina Cardozo, reaccionó en redes sociales y "Fideo" hizo un descargo picante.

El picante posteo de Di María en las redes contra los hinchas de Racing tras los silbidos que recibió

El picante posteo de Di María en las redes contra los hinchas de Racing tras los silbidos que recibió

Ángel Di María fue protagonista en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 por su golazo y la mayoría de los hinchas de Racing lo abuchearon en el "Cilindro" de Avellaneda por su cercanía a Claudio "Chiqui" Tapia.

Al respecto, su esposa, siempre involucrada en estas polémicas, publicó: "Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron 'No somos todos iguales, te amamos crack'".

Informate más

La ola de silbidos que recibió Di María en el Cilindro:

Embed

Para cerrar su descargo, disparó contra el periodismo: "Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte".

Ante ese posteo, el propio Di María se metió de lleno y contestó tras los silbidos que recibió en el Cilindro: "Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario en Buenos Aires en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó".

image

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias