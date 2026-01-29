Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles + Seguir en









La joven de 21 años fue vista por última vez el 21 de enero. La familia denunció que las autoridades estadounidenses no actuaron con celeridad tras denunciar su desaparición.

Narela tenía 21 años y estaba desaparecida desde el 21 de enero.

La joven argentina Narela Barreto (21), quien llevaba desaparecida una semana en Los Ángeles, EEUU, fue encontrada muerta este jueves. Tras una búsqueda desesperada, la familia denunció que las autoridades estadounidenses no les tomaron la denuncia luego de perder contacto con ella. Había sido vista por última vez el 21 de enero.





Su familia aseguró el miércoles que Narela tenía su documentación de viaje y su visa al día, en medio de la tensión tras dos muertos y nuevas detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Parte de sus parientes ya está viajando a EEUU para entender qué pasó.

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles La información de su hallazgo la brindó TN y confirmaron que la Embajada argentina en EEUU sí se contactó con su familia tras perder contacto con la joven. Además, algunos parientes se contactaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), temiendo que estuviera encarcelada, sin éxito.

narela barreto buscada Narela fue vista por última vez el 21 de enero y era oriunda de Banfield. Kiara Paz (Facebook) El último que vio a Narela fue un chico del edifico donde vivía, luego de que ella se tomara un auto por aplicación. Narela estaba radicada en EEUU desde hacía dos años y el último mensaje que envió fue a su mamá avisándole que se iba a trabajar.

Su familia expresó que las autoridades policiales y la Justicia estadounidense no les tomaron la denuncia de su desaparición. A la vez, parientes y amigos de la joven publicaron su foto y teléfonos de contacto tanto en redes sociales como en la calle.

Quién era Narela Barreto Barreto era oriunda de Banfield y la alerta de su desaparición la dio su familia. "Ella es Narela Micaela Marquez Barreto. Está desaparecida desde el día 23/01/2026, fue vista por última en la ciudad de Los Angeles, California. Mi prima es argentina y no tenemos NADA de información sobre ella hace días", comenzó describiendo su prima Kiara Paz.