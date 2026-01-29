Nvidia, Microsoft y Amazon evalúan invertir u$s60.000 millones en OpenAI + Seguir en









Las tres compañías ya son socios de la empresa conducida por Sam Altman. Mientras continúa levantando rondas de financiación, OpenAI analiza también su salida a la Bolsa.

Gigantes tecnológicos ponen el foco sobre OpenAI.

Nvidia, Amazon y Microsoft evalúan participar de una ronda de financiamiento en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, que podría alcanzar hasta u$s60.000 millones. Estas conversaciones se conocen luego de que trascendiera esta semana que SoftBank Group también está en negociaciones para aportar hasta u$s30.000 millones

Se espera que la empresa liderada por Sam Altman tenga un año movido, más allá de las rondas de inversión que están siendo evaluadas. Es que la compañía evalúa salir a la Bolsa entre 2026 y 2027, lo que representaría una de las mayores son Oferta Pública Inicial (IPO) de la historia.

OpenAI, uno de los objetivos de las grandes tecnológicas Los sondeos de los tres gigantes tecnológicos fueron revelados por el medio especializado The Information. En dichas conversaciones preliminares, se baraja un objetivo de recaudación de al menos u$s60.000 millones, aunque los montos y los plazos podrían variar según el desempeño del negocio y las condiciones del mercado.

Nvidia Nvidia ya es accionista de la compañía y es proveedor clave de los chips que utilizan los modelos de IA de OpenAI. Depositphotos En este escenario, Nvidia - que ya es accionista de la compañía y proveedor clave de los chips que utilizan los modelos de inteligencia artificial de OpenAI - analiza una inversión de hasta u$s30.000 millones. La información cita a una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

Microsoft, socio histórico de OpenAI, también formaría parte de la operación, aunque con un desembolso más acotado: las conversaciones apuntan a una cifra inferior a u$s10.000 millones.

Por último, Amazon - propiedad del magnate Jeff Bezos -, que ingresaría como nuevo inversor, evalúa una participación considerablemente mayor, por encima de u$s10.000 millones e incluso potencialmente superior a u$s20.000 millones. La inversión estaría atada a negociaciones paralelas. Entre ellas, una posible ampliación del contrato de alquiler de infraestructura en la nube que OpenAI mantiene con la compañía y un acuerdo comercial para que Amazon distribuya productos de OpenAI, como las suscripciones empresariales de ChatGPT, según detalló el informe. OpenAI y Amazon Bezos analizá una inversión encima de u$s10.000 millones. De acuerdo con The Information, OpenAI se encuentra próxima a recibir los términos formales del acuerdo o compromisos preliminares de inversión por parte de estas compañías. La semana pasada, el SoftBank Group ya había anunciado estar en negociaciones para aportar hasta u$s30.000 millones adicionales a OpenAI, en otra señal del fuerte interés por la empresa.

