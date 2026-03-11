ANSES deposita una ayuda de hasta $352.400 a todas estas personas antes de fin de mes + Seguir en









El organismo informó cuáles son los montos, requisitos y fechas de marzo para la Prestación por Desempleo.

ANSES pagará entre el 20 y 30 de marzo la Prestación por Desempleo. Depositphotos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante el mes de marzo, va a seguir vigente el pago de la Prestación por Desempleo. El objetivo de la misma es brindarles una ayuda económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal y necesitan un ingreso mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

Este mes el beneficio tendrá un monto máximo de $352.400, luego de la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El pago se realizará entre el 20 y el 30 de marzo, según el cronograma establecido por ANSES y la terminación del DNI de cada beneficiario.

ANSES gente.webp Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES La Prestación por Desempleo es un beneficio económico destinado a trabajadores registrados que fueron despedidos sin justa causa, finalizaron un contrato laboral o quedaron sin empleo por causas externas.

El objetivo del programa es brindar un ingreso temporal que les ayude a poder cubrir necesidades básicas mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral. El pago mensual no es el único beneficio que brinda, sino que también brinda otros derechos muy importantes:

Una cobertura de salud mientras la persona esté cobrando la asignación

Reconocimientos de aportes jubilatorios

En el caso de aplicar, una asignación familiar Quiénes acceden a la ayuda económica Pueden acceder a esta prestación únicamente los trabajadores registrados que hayan perdido sus trabajos. De igual forma las exigencias cambian dependiendo de la relación laboral que tenían.

Trabajadores permanentes: Haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: Haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción: Un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años antes de la finalización de la obra o del contrato laboral. Los motivos válidos por los cuales se puede acceder a esta prestación: Despido sin causa.

Finalización de contrato laboral.

Quiebra o cierre de la empresa.

Fuerza mayor o reducción de personal. En cambio, no se puede acceder al beneficio si la persona renunció voluntariamente o fue despedida con justa causa. Monto de la Prestación por Desempleo en marzo El monto que reciben todos los beneficiarios no es el mismo, ya que se calcula con el salario neto que estaba cobrando la persona, antes de que la despidieran. La normativa establece que el pago debe ser correspondiente al 75% del mejor salario neto promedio que haya cobrado el trabajador en los últimos 6 meses. Igualmente este beneficio tiene límites vinculados al salario mínimo. La prestación no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, pero tampoco puede superar el 100% del mismo. Con la actualización vigente para marzo, los valores quedaron establecidos, el monto mínimo es de $176.200 y el monto máximo de $352.400 y dependiendo del salario, el beneficio puede ubicarse en cualquier punto de este rango.

