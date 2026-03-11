Guerra en Medio Oriente: Irán advierte que atacará objetivos económicos y tecnológicos de EEUU e Israel

La amenaza fue hecha por las Fuerzas Armadas persas. La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos iraníes.

Irán redobla sus esfuerzos y apunta a objetivos estratégicos en la segunda semana de la guerra.

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron, este miércoles por la mañana, que comenzarán a atacar objetivos económicos - como "bancos" - y tecnológicos propiedad de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente . Según detalló el portavoz del ejército, la decisión es una respuesta "la última noche uno de los bancos del país tras fracasar a la hora de alcanzar sus objetivos militares".

"Con este acto de guerra ilegítimo y no convencional, el enemigo deja libres nuestras manos para atacar centros económicos y bancos propiedad de Estados Unidos y el régimen sionista en la región ", sentenciaron a través de la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La tensión sigue escalando en la segunda semana del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente. Con las amenazas iraníes, y el cierre del estrecho de Ormuz, el conflicto bélico no solo traspasó fronteras sino que se transformó en una batalla económica que mantiene en vilo a los mercados de todo el mundo.

Según el portavoz del Jatam al Anbia - mando unificado de combate de las Fuerzas iraníes - "los estadounidenses deben esperar una respuesta dolorosa" por parte de Irán como respuesta al ataque a la sede bancaria, al tiempo que también remarcó que " los residentes en la región no deben acercarse a un radio de un kilómetro de los bancos " en Medio Oriente.

Días atrás, un ataque iraní afectó a un centro de datos de Amazon.

La amenaza iraní no se queda allí, sino que también apunta contra las grandes tecnológicas estadounidenses , con fuerte presencia en países de la región - a raíz de acuerdos comerciales y fuerte financiamiento de proyectos de infraestructura IA - como es el caso de Emiratos Árabes Unidos.

En este escenario, según advirtieron las Fuerzas Armadas de Irán, su lista de objetivos también incluye oficinas, activos y centros de nube y datos de importantes empresas tecnológicas estadounidenses con operaciones en la región.

“Con la expansión de la guerra regional hacia una guerra de infraestructura, el alcance de los objetivos legítimos de Irán se vuelve gradualmente más amplio", detallaron desde el ejército.

Entre las empresas que podrían estar afectadas por esta amenaza se encuentran; Google; Amazon; Microsoft; Nvidia; IBM; Oracle y Palantir.

El gobierno de Irán compartió un video versión "Lego" de la guerra en Medio Oriente

En un llamativo mensaje difundido en redes sociales, Irán publicó el pasado martes un video animado con figuras de Lego para representar el conflicto militar con Estados Unidos y Israel. La secuencia comienza con una minifigura que representa al presidente estadounidense, Donald Trump, revisando los denominados “Epstein Files”, en alusión al caso que vincula al mandatario con el financista pedófilo Jeffrey Epstein.

Según muestra el video, tras reaccionar con enojo ante el contenido de ese expediente, la figura de Trump presiona un botón rojo que desata una ofensiva militar. A continuación, se representa el lanzamiento de un misil contra un aula, en referencia al escándalo generado por un ataque estadounidense contra una escuela iraní que dejó más de 150 muertos, en su mayoría niñas.

Las imágenes también evocan otros mensajes propagandísticos difundidos por el régimen iraní durante la llamada Guerra de los 12 días del año pasado, cuando publicaciones oficiales sugerían la destrucción del Estado de Israel.

El video incluye además una representación del estrecho de Ormuz, zona clave para el comercio energético global que, según la narrativa difundida por el mensaje, aparece bajo dominio total de Irán. La referencia apunta a uno de los principales focos de tensión del conflicto, dado que cualquier alteración en ese corredor marítimo impacta directamente en el precio internacional del petróleo.