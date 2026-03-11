Gabriel Boric se despidió de la presidencia de Chile antes del traspaso a José Antonio Kast: "Me voy con la frente en alto y las manos limpias"

El mandatario brindó su último mensaje ante el pueblo chileno. Fue en un discurso de 11 minutos en el que, entre otras cosas, agradeció el respaldo durante su aministración.

El presidente de Chile, Gabriel Boric , se dirigió este martes por última vez al país en una cadena nacional transmitida en vivo, a pocas horas del cambio de mando presidencial , en el que entregará la banda al mandatario electo José Antonio Kast .

Durante un discurso de 11 minutos , que no fue grabado previamente, el mandatario realizó un balance de su gestión, agradeció el respaldo ciudadano durante su administración y repasó tanto los logros como las dificultades que marcaron su paso por La Moneda .

En uno de los momentos centrales del mensaje, el jefe de Estado afirmó: “Puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias ”.

Al iniciar su intervención, Boric recordó los recorridos que realizó por distintas regiones durante su mandato y destacó el contacto directo con la ciudadanía.

“He recorrido Chile entero, desde el seco desierto del norte hasta los vientos creadores del sur … En todos esos lugares me he encontrado con ustedes, con el pueblo chileno que construye patria día a día”, expresó.

A partir de esa experiencia, sostuvo que el país se encuentra en mejores condiciones que al comienzo de su gobierno. “Es justamente porque he recorrido Chile entero que puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás”, señaló.

José Antonio Kast José Antonio Kast es el presidente electo de Chile. Archivo

El mandatario también destacó la continuidad institucional del país y mencionó a los expresidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

“Somos en el fondo parte de una larga posta, porque así se construye Chile, con continuidad y cambio”, afirmó.

Reformas y políticas impulsadas para Chile

Durante su discurso, el presidente enumeró varias iniciativas impulsadas durante su gobierno en áreas sociales, económicas y de seguridad.

Entre ellas mencionó la reducción de la pobreza, señalando que más de 600.000 familias habrían salido de esa situación durante su administración, así como el aumento del salario mínimo.

También destacó programas y leyes como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida como “Ley Papito Corazón”, y el Copago Cero en Fonasa.

Asimismo, destacó la sanión de la Ley TEA, orientada a la inclusión de personas con trastorno del espectro autista, y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Además, mencionó iniciativas estratégicas como la Estrategia Nacional del Litio y el Plan de Emergencia Habitacional.

En materia de infraestructura y transporte, destacó el impulso a la electromovilidad, el programa Trenes para Chile y el legado deportivo generado por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Los errores y los proyectos que no se concretaron para Boric

El mandatario también reconoció que algunas iniciativas emblemáticas de su gobierno no lograron concretarse. “Me duele especialmente no haber logrado en nuestro periodo terminar con el CAE y haber aprobado un nuevo financiamiento de Educación Superior”, expresó.

También lamentó que no se haya alcanzado consenso político para impulsar el proyecto Sala Cuna para Chile, pese a que, según indicó, existía acuerdo técnico sobre la iniciativa: “Espero que no cejemos en la voluntad por sacarlos adelante porque Chile los necesita”.

En su última cadena nacional, Boric realizó además una autocrítica sobre errores cometidos durante su gestión: “También hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma".

Entre los casos mencionados incluyó el manejo del caso Monsalve y el fallido proceso de compra de la casa del expresidente Salvador Allende. “En ambos asumo la responsabilidad”, sostuvo.

Traspaso de mando con José Antonio Kast

El presidente también se refirió al traspaso de mando que se realizará este miércoles y aseguró que la ceremonia se desarrollará con normalidad. “Les aseguro chilenos y chilenas que tendremos un cambio de mando impecable”, señaló, tras confirmar que mantuvo conversaciones con el presidente electo José Antonio Kast.

Además, subrayó la importancia de cuidar la institucionalidad democrática: “Chile está primero y la democracia que tanto nos costó recuperar es importante cultivarla día a día”.

“Cuando termine la ceremonia y hayamos hecho entrega de la banda presidencial saldré del Congreso como un ciudadano más y me iré con Paula, con el Vale y con Violeta a construir una vida lejos de la primera línea”, expresó Boric asegurando que tras dejar el cargo regresará a la vida privada junto a su familia.

Sin embargo, aseguró que seguirá disponible para colaborar en asuntos de Estado cuando sea necesario: “Como expresidente uno tiene responsabilidades… y el futuro presidente siempre contará conmigo para los temas de Estado”.

“Me despido con gran emoción y con la certeza de que desde cualquier lugar vamos a seguir trabajando por construir un Chile más justo, más digno y más igualitario… aquí nada termina, aquí cada día es continuar”, concluyó el mandatario.