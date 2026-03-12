Causa ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Hernán Daniel Díaz fue imputado por presunta desobediencia judicial luego de no facilitar las claves de los correos electrónicos de la empresa durante un procedimiento realizado en agosto pasado. El episodio derivó en una causa paralela dentro del expediente que investiga supuestas irregularidades en contrataciones, donde ya hay 19 personas procesadas, entre ellas el exdirector del organismo Diego Spagnuolo.

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a Hernán Daniel Díaz, el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A . quien en un procedimiento se negó a entregar las claves de los correos electrónicos de la firma en el marco de la investigación a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presuntas coimas.

Para la Justicia, el imputado pudo haber incurrido en una desobediencia judicial en el marco de la investigación de la causa principal por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tras ese episodio, se abrió otra causa penal que quedó a cargo del juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo , quien solicitó la indagatoria del empleado. Díaz deberá presentarse el 6 de abril en los tribunales de Comodoro Py.

El hecho ocurrió el 29 de agosto pasado durante el allanamiento realizado en la sede de la droguería Suizo Argentina, en la Avenida Monroe de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese procedimiento fue dispuesto por el entonces juez del caso, Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco del caso principal de ANDIS.

Díaz se negó a dar acceso a los correos de los dispositivos al argumentar que carecía de autorización por parte de los directivos y del abogado de la empresa.

El fiscal Rívolo aseguró al pedir la indagatoria que “la invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público"

Mientras tanto en la causa principal ya se ordenaron peritar servidores, celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos secuestrados en las oficinas de la droguería Suizo Argentina.

El objetivo es analizar las comunicaciones que puedan vincular a la empresa con maniobras de corrupción, sobreprecios o retornos en licitaciones del organismo. En el expediente el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, incluido el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo.

La causa cambió de juez ya que Casanello estaba subrogando el juzgado donde está radicado el caso. Actualmente está a cargo de Ariel Lijo.