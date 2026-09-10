Suicidio adolescente: advierten por el riesgo de dejar medicamentos al alcance

La campaña "Si están a mano, están a mano para todos" busca reducir el acceso a medicamentos en los hogares, uno de los principales riesgos en menores.

El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó "Si están a mano, están a mano para todos".

El Ministerio Público Tutelar de la CABA (MPT) impulsa una campaña audiovisual denominada " Si están a mano, están a mano para todos ", en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio , que se conmemora este 10 de septiembre, con el objetivo de visibilizar la problemática y promover el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa parte de datos alarmantes del ámbito porteño: en la Ciudad se registra más de una internación diaria por riesgo suicida en personas menores de edad.

De ese universo, 6 de cada 10 internaciones por intento de suicidio en esa población responden a la sobreingesta de medicamentos .

Frente a ese panorama, la campaña apunta a instalar una responsabilidad colectiva dentro de los hogares y advierte sobre el peligro de dejar botiquines y lugares de guardado al alcance de los más chicos.

La pieza central resume el mensaje: "Sin saberlo, cualquier medicamento que tengas en casa puede representar un riesgo. Guardalos en un lugar seguro y fuera del acceso de niñas, niños y adolescentes".

La Asesora General Tutelar de la CABA, Carolina Stanley, remarcó la urgencia del tema: "Los intentos de suicidio en la infancia y la adolescencia ponen en evidencia la necesidad urgente de fortalecer el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de nuestros chicos y chicas".

Stanley agregó que "hablar de prevención del suicidio en adolescentes es hablar de una responsabilidad colectiva" y que "la escucha no es un gesto meramente humano: es una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos".

Las recomendaciones del organismo para reducir el riesgo en el hogar

El abordaje del MPT se canaliza a través de la Secretaría General de Gestión, que brinda acompañamiento integral extrajudicial orientado a fortalecer la autonomía y los apoyos necesarios en esta etapa del desarrollo.

Entre las recomendaciones, el organismo pide no dejar nunca los medicamentos al alcance de los chicos, guardarlos en lugares de difícil acceso y evitar tomarlos frente a ellos para no fomentar la imitación.

También sugiere explicarles que los medicamentos no son golosinas, evitar juegos que impliquen suministrarlos y tener en cuenta que, aunque el envase tenga cierre de seguridad, igualmente puede abrirse. Para el descarte, recomienda no tirarlos a la basura ni a la red cloacal, sino consultar puntos de recepción específicos.

El Dr. Andrés Tate, psiquiatra del Departamento Especializado en Salud Mental y Derechos Humanos del MPT, explicó el fundamento detrás de estas medidas: "Sabemos que trabajar en restringir la accesibilidad a métodos letales es una intervención al alcance de todos, basada en evidencia científica y recomendada por organismos internacionales de la salud". Y agregó: "Si interponemos barreras físicas o de tiempo, se abre una oportunidad crucial para brindar ayuda, apoyos del entorno y la intervención de los servicios de salud".

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional o riesgo inmediato, llamá gratis al 135 (desde CABA y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 / 0800-345-1435 (desde todo el país) para comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida.

Dónde pedir ayuda en CABA y Argentina