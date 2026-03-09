El FMI advirtió sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente y pide a los gobiernos "prepararse para lo impensable" + Seguir en









Kristalina Georgieva alertó sobre los riesgos inflacionarios derivados del salto en los precios del petróleo y anticipó que el organismo evaluará el impacto del conflicto en sus próximas Perspectivas de la Economía Mundial.

El FMI se prepara para la presentación de su informe de abril. Depositphotos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre los riesgos que enfrenta la economía global tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y recomendó a los gobiernos prepararse para escenarios extremos ante el aumento de la incertidumbre internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una conferencia en Tokio, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, sostuvo que el nuevo contexto global pone nuevamente a prueba la resiliencia de las economías y exige mayor capacidad de reacción por parte de los responsables de política económica.

“Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global es que piensen en lo impensable y se preparen para ello”, afirmó la economista búlgara.

Kristalina Georgieva fmi 4.jpg Kristalina Georgieva habló sobre el riesgo a un aumento de la inflación global Según explicó, el FMI se encuentra actualmente recopilando información para evaluar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, un análisis que será presentado con mayor detalle en la próxima edición de las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), que se publicará a mediados de abril.

Georgieva remarcó que el principal canal de transmisión del conflicto hacia la economía global es el mercado energético. En ese sentido, recordó que históricamente los aumentos del precio del petróleo han tenido efectos directos sobre la inflación y el crecimiento. “Como regla general, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, puede sumar alrededor de 40 puntos básicos a la inflación global”, explicó.

Al mismo tiempo, ese encarecimiento de la energía podría restar entre 0,1% y 0,2% al crecimiento del PBI mundial, lo que aumenta el riesgo de un escenario de menor actividad combinado con mayores presiones inflacionarias. La recomendación de Kristalina Georgieva a los países Frente a este escenario, la titular del FMI instó a los gobiernos a concentrarse en las variables que pueden controlar. Entre sus recomendaciones mencionó la necesidad de fortalecer las instituciones económicas, mantener marcos de política sólidos y preservar el margen de maniobra de las políticas fiscales y monetarias para poder responder ante shocks externos. También enfatizó la importancia de promover un crecimiento impulsado por el sector privado y de actuar con rapidez ante cambios en el contexto internacional. “Debemos ser ágiles”, subrayó Georgieva, al advertir que el escenario global se volvió más incierto y volátil tras el estallido del conflicto en la región.