ANSES ya deposita las jubilaciones de marzo 2026: quiénes cobran esta semana

El organismo inició el calendario de pagos de marzo con el aumento por movilidad y un bono para jubilados que reciben la mínima.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del ministerio de capital humano, comenzó con el calendario de pagos de marzo de 2026 para jubilados y pensionados de todo el país. Durante este mes, los beneficiarios recibirán un aumento establecido por la ley de movilidad.

El aumento es el 2,88%, por lo que quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono extraordinario de $70.000, alcanzarán un ingreso total de $439.600,88. Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Jubilados Córdoba Imagen: Freepik Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo Con el incremento aplicado en marzo, los montos de las jubilaciones y de las principales prestaciones quedan así:

Jubilación Mínima: $369.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $295.680,70

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $258.720,62

Pensión Madre de 7 hijos: $369.600,88

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

AUH hijo con discapacidad: $432.461

Asignación por Hijo: $66.414

Asignación por Hijo con discapacidad: $216.240 Quiénes acceden al bono de $70.000 El bono de $70.00 pesos esta pensado para los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema previsional. Quienes cobran la jubilación mínima ($369.600,88), reciben el bono completo. Sin embargo, las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88 van a acceder a un proporcional hasta alcanzar ese monto total.

La prestaciones con el bono incluido quedan así:

Jubilación Mínima: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $365.680,70

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $328.720,62 Cuándo cobran los jubilados de ANSES en marzo 2026 El calendario de pago está organizado mediante el ultimo numero del DNI. Las fechas de cobro son las siguientes: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI 0 y 1: 20 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo De igual manera, podés consultar tu fecha y mes de cobro en mi ANSES.

