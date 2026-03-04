Cumbre CGT-FMI: la central se reunirá con el organismo y reiterará su rechazo a la reforma laboral + Seguir en









La central obrera insistirá en EEUU en su rechazo a la iniciativa oficial, que tiene el apoyo del organismo internacional de crédito.

Gerardo Martínez y Cristián Jerónimo (vidrios), hoy co-secretario general de la CGT, se vieron con la titular del fondo, Kristalina Giorgieva el año pasado.

El Gobierno logró la aprobación de la reforma laboral, pero la Confederación General del Trabajo (CGT) insiste con bloquearla. Tras la presentación judicial para buscar la "inconstitucionalidad" de la ley, el "canciller" de la central, Gerardo Martínez (albañiles-UOCRA), se encuentra en Washington, EEUU, para denunciar en las posibles consecuencias negativas de la iniciativa oficial. En ese marco, se reunirá con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La "cumbre" CGT-FMI se dará dentro del encuentro que cada año convoca la Confederación Sindical Internacional (CSI), según le confirmaron a este medio dentro del entorno de Martínez. En el cara a cara con el staff del organismo internacional, el líder de la UOCRA reiterará el rechazo de la central a la reforma laboral y denunciará el corte diálogo con la central hecho por parte del Gobierno.

No será un encuentro más. Días atrás, uno de los cosecretarios generales de la CGT, Jorge Sola, denunció en una entrevista en Gelatina que "detrás de la reforma laboral está el FMI y el quiebre del tejido social". "Detrás de la reforma laboral está el FMI y el quiebre del tejido social", agregó.

Por su parte, el mes pasado, la vocera del FMI, Julie Kozack, respaldó la reforma laboral. Cuando todavía se discutía en el Congreso, dio su visto bueno al entonces proyecto que, según su mirada, se orienta “a reducir la informalidad y también, muy importante, a sostener la creación de puestos trabajo”.

El escenario internacional del encuentro CGT-FMI El escenario tendrá su significación. Gerardo Martínez será el representante de la CGT en un encuentro donde sindicatos de todo el mundo junto a gobiernos y organismos internacionales discutirán los desafíos las relaciones del mundo del trabajo, lo que viene, el impacto de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la robótica en el mundo del trabajo eh y el escenario de eh posibles pérdida masiva de puestos de trabajo de nivel global.

Hay un antecedente en la reunión con el FMI. El año, en el mismo encuentro, Martínez y Cristián Jerónimo (vidrios), hoy co-secretario general de la CGT, se vieron con la titular del fondo, Kristalina Giorgieva. Incluso hubo una foto de los tres, abrazados y sonriendo. Parece difícil que se pueda repetir.

