J.P. Morgan desplazó a Goldman Sachs y se convirtió en el banco líder de Wall Street en tecnología

La entidad ganó terreno en el negocio global de banca de inversión tecnológica tras apostar por startups desde sus primeras etapas. Con una estrategia enfocada en financiamiento, IPOs y vínculos de largo plazo, JPMorgan ya trabaja con más de 11.000 compañías tecnológicas y de alto crecimiento en 40 países.

La expansión de JPMorgan también quedó reflejada en algunas de las operaciones

JPMorgan logró posicionarse como el principal banco de inversión en tecnología a nivel global y desplazó a Goldman Sachs del liderazgo en Wall Street, gracias a una estrategia basada en acompañar startups desde sus primeras etapas y crecer junto a ellas a medida que se transforman en compañías multimillonarias.

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La entidad financiera estadounidense consolidó su avance durante el primer trimestre del año, impulsada por operaciones de IPOs, fusiones y adquisiciones, financiamiento y emisión de deuda para empresas tecnológicas y de innovación. El caso de Pattern, una compañía de comercio electrónico fundada en Utah, refleja el modelo de negocios que impulsa JPMorgan.

En 2017, cuando la empresa necesitaba financiamiento por u$s10 millones, el banco envió un equipo a visitar personalmente la startup, que en ese momento operaba desde un depósito con escritorios improvisados. Años después, Pattern pasó de facturar u$s100 millones anuales a u$s2.500 millones y eligió a JPMorgan como único banco colocador en una ronda Serie B de u$s225 millones en 2021. Luego, la entidad también participó de su salida a bolsa en septiembre pasado, una operación que recaudó u$s300 millones y valuó a la empresa en alrededor de u$s2.500 millones.

“Estamos construyendo algo diferente, una plataforma que acompaña a los fundadores desde sus primeros días y durante todo el ciclo de vida de la empresa”, explicó Andrew Kresse, codirector del área de economía de innovación de JPMorgan.

El banco formalizó esta estrategia hace aproximadamente una década, cuando creó su división “Innovation Economy”, orientada específicamente a startups de alto crecimiento respaldadas por capital de riesgo en sectores como tecnología y salud.

La caída de Silicon Valley Bank en 2023 aceleró aún más ese proceso. JPMorgan aprovechó el colapso de la histórica entidad ligada al ecosistema emprendedor para captar clientes y sumar ejecutivos especializados en tecnología.

Actualmente, el banco cuenta con más de 550 banqueros dedicados a compañías de innovación en todo el mundo, de los cuales 200 fueron incorporados desde 2023. Además, trabaja con más de 11.000 startups y empresas de alto crecimiento en 40 países.

Solo en el primer trimestre de 2026, el negocio tecnológico representó el 22% de los u$s3.200 millones que JPMorgan obtuvo en ingresos por banca de inversión, convirtiéndose en el sector más rentable de la entidad.

Según datos de LSEG, JPMorgan alcanzó una participación de mercado de 16,7% en comisiones globales de banca de inversión tecnológica, superando a Goldman Sachs en el ranking general. Goldman, sin embargo, mantuvo el liderazgo en fusiones y adquisiciones tecnológicas por volumen operado.

“JPMorgan tiene un banco de inversión de primer nivel global que combina mercado de capitales, financiamiento y todos los servicios alrededor de eso. Le entregan toda la estructura del banco a sus clientes”, señaló Mike Mayo, jefe de research bancario de Wells Fargo.

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IPOs, inteligencia artificial y grandes adquisiciones

La expansión de JPMorgan también quedó reflejada en algunas de las operaciones más relevantes del sector tecnológico durante los últimos años.

Entre ellas aparecen la adquisición de CyberArk por parte de Palo Alto Networks por unos u$s25.000 millones; la compra de Informatica por Salesforce por u$s8.000 millones; y la operación de Global Payments sobre Worldpay por u$s24.250 millones.

El banco también lideró la salida a bolsa de Voyager Technologies, una firma aeroespacial valuada en u$s3.800 millones, y acompañó durante años el crecimiento de DoorDash, desde que la compañía valía menos de u$s1.000 millones hasta transformarse en una empresa cercana a los u$s73.000 millones.

La estrategia, según los ejecutivos de JPMorgan, apunta a diferenciarse del modelo tradicional de banca de inversión basado únicamente en operaciones puntuales.

“Construir relaciones desde temprano permite generar la confianza necesaria para ayudar a los clientes a navegar transacciones complejas”, sostuvo Noah Wintroub, chairman global de banca de inversión.

En paralelo, el banco continúa reforzando su estructura de tecnología y banca corporativa. Durante 2025 incorporó alrededor de una docena de banqueros senior y sumó a Kevin Brunner, ex Bank of America, como chairman global de banca de inversión.