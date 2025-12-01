El inversor Michael Burry alertó que las acciones de Tesla están "ridículamente sobrevaloradas" + Seguir en









El famoso inversor indicó que las acciones de Tesla no cuentan con una valuación de mercado adecuada según sus fundamentos.

Burry adoptó una postura más crítica, sumando a Tesla a su lista de advertencias. Forbes Argentina

El famoso inversor Michael Burry volvió a cargar contra Tesla, el fabricante de coches eléctricos de Elon Musk, en su reciente publicación en el newsletter Cassandra Unchained. El gestor de fondos, conocido por anticipar la crisis de las hipotecas subprime en 2008, calificó a Tesla como una empresa “ridículamente sobrevalorada”.

El ejecutivo de Wall Street advirtió que la valuación de mercado de las acciones de la compañía no se corresponde con fundamentos reales. Según Burry, esa sobrevaloración no es nueva, ya que sostiene que la corporación está inflada hace tiempo.

Uno de los puntos centrales de su crítica es la dilución de los accionistas. Burry estima que la compañía diluye a sus accionistas actuales a un ritmo de aproximadamente 3,6% por año, sin ejercer recompras de acciones que neutralicen ese efecto.

Tesla corre peligro por Elon Musk A su vez, el controvertido paquete accionario aprobado para Elon Musk, actual director ejecutivo, que podría alcanzar un valor de hasta u$s1 billón en caso de cumplirse distintos hitos de desempeño, agravaría aún más esa dilución.

Tesla El inversor Michael Burry atentó contra las acciones de Tesla. Burry también cuestiona la dependencia de Tesla en narrativas futuristas, como autos eléctricos, conducción autónoma, robótica, etc., más que en resultados concretos.

De hecho, señala que esas historias cambian cuando aparece competencia, sugiriendo que la empresa habría pasado de centrarse en autos eléctricos, a promesas de conducción autónoma, para luego apostar a la robótica; según él, tal ciclo de “hype” se repite sin que necesariamente haya un desempeño consistente detrás. Burry vs. la tecnología Desde su nuevo rol como comentarista en Cassandra Unchained, luego de cerrar su fondo de inversión, Burry adoptó una postura más crítica frente a lo que considera valoraciones excesivas en empresas vinculadas a tendencias como la inteligencia artificial, sumando a Tesla a su lista de advertencias. En su análisis, el polémico inversor plantea que aceptar un precio tan alto por una empresa supone asumir que sus promesas futuristas se cumplirán sin tropiezos, y que sus compromisos de crecimiento se materializarán indefinidamente. Sin esas garantías, la actual valoración de Tesla, y la estructura de compensaciones que diluye el valor por acción, lucen como una apuesta arriesgada para quienes invierten en el largo plazo.