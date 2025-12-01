Este fin de semana, la zona de Puerto Madero fue escenario de un macabro hallazgo cuando el cadáver de un hombre apareció flotando en la Dársena Sur, a pocos metros del Casino Buenos Aires.
Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero: investigan las circunstancias de su muerte
En respuesta al descubrimiento, se desplegó un operativo de rescate con la participación de Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
-
El hermano de Diego Fernández habló tras la reapertura de la causa: "Es volver a creer en la Justicia"
-
Hallaron a una pareja muerta en un hotel de Córdoba y la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio
El hallazgo se produjo el sábado por la tarde, alrededor de las 16, cuando efectivos de la Prefectura Naval divisaron el cuerpo en el agua y de inmediato alertaron a las autoridades.
En respuesta al descubrimiento, se desplegó un operativo de rescate con la participación de Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Tras su intervención, se confirmó que el hombre tenía alrededor de 40 años y se encontraba sin signos vitales.
La hipótesis que manejan las autoridades sobre la muerte del hombre
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Las investigaciones quedaron a cargo de la Prefectura Naval, que buscará esclarecer las circunstancias que llevaron a la víctima al agua.
Aunque no se ha confirmado ninguna hipótesis, una de las teorías apunta a que el hombre habría perdido una suma importante de dinero en el casino flotante, lo que podría haber llevado a un suicidio. No se descarta, sin embargo, que se trate de una caída accidental o incluso un posible homicidio.
- Temas
- Policiales
- Puerto Madero
Dejá tu comentario