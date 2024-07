El mercado convalida la desaceleración de la inflación y huye de un activo para apostar fuerte a otro

Este movimiento refleja una reevaluación del trayecto de desinflación anticipado por el mercado, " que espera una inflación por debajo del 3% mensual a partir de agosto ". Y es que la inflación " break even " entre el Boncer de octubre (T4X4) y la Lecap del 14 de octubre (S14O4) cerró el lunes en 3,2% mensual para julio, lo que representa una nueva caída con respecto al 3,4% mensual implícito al cierre de la semana pasada.

Al estimar una curva CER corta para los próximos meses, "los break evens de inflación aproximados indican que el mercado también anticipa una fuerte desinflación en los próximos meses" sostiene el documento, con un 2,82% mensual para agosto implícito en la Lecap del 29 de noviembre (S29N4), un 2,3% mensual para septiembre implícito en la del 13 de diciembre (S13D4) y cifras similares para los meses siguientes.

No obstante, el trayecto inflacionario parece "excesivamente optimista" en comparación con las estimaciones del Banco Central y las de Facimex. Pues el último Relevamiento de Expectativas (REM), correspondiente a la encuesta de junio, mostró que las consultoras esperaban una inflación de 4,8% mensual para julio, con un descenso gradual de aproximadamente 0,1 puntos porcentuales por mes, alcanzando un 4,4% mensual en diciembre. "Nuestro escenario es algo más optimista que el REM, aunque menos que las expectativas del mercado", concluye Facimex.

Hoy se invierte de acuerdo a qué tan optimista o pesimista se está con el Gobierno

"Dado que las políticas monetarias y fiscales del Gobierno parecieran mostrar resultados evidentes contra la inflación. El mercado está bastante optimista", explica a Ámbito Juan Alra, portfolio manager del grupo TPCG/Consultatio.

Agrega que, hoy la break even de inflación es 3% por lo cual el mercado está convalidando esto, muy en línea con las estimaciones de Facimex. Sobre lo sucedido este lunes con los instrumentos CER, sostiene que se vio una fuerte venta de ellos, "casi una curva invertida y un apetito considerable en LECAP (renta fija) que apuesta a que la inflación se desinfle".

"En parte podríamos afirmar que hoy se invierte así. Dependiendo el view los inversores sí son más optimistas o menos (CER o lecap) pero en estas últimas semanas pareciera que el mercado se está terminando de posicionar en el optimismo de una desinflación a fin de año".

salarios inflacion El mercado que ve a la inflación abajo del 3% mensual a partir de agosto y rearma carteras.

No obstante, sostiene que esto no quita que dependiendo los anuncios que a veces no son tan claros , "el mercado siente cierta incertidumbre a futuro por las medidas que en parte suelen ser poco claras".

Desde Delphos Investment sostiene que "el mercado sigue apostando a una fuerte presión desinflacionaria" y coinciden en la mirada de que el mercado anticipa una inflación por debajo del 3% para el resto del año.

"Si todo sale según lo planeado por el equipo económico y la inflación desciende al nivel del crawling peg actual (2%), la tasa de interés seguirá esta tendencia y las Lecaps serían las ganadoras", aseguran. En este escenario, los vencimientos más largos de la curva serían los más beneficiados debido a su mayor tasa y al mayor impacto de la baja de tasas.

CER: en largo

Delphos indica, no obstante, que la curva CER presenta una leve pendiente positiva, "con rendimientos que oscilan entre el 9,5% y el 12,5%". En ese sentido, la apuesta es por los títulos de la parte media de la curva, es decir, los que tienen vencimientos entre 2025 y 2026, debido a las elevadas tasas forwards que presentan. "Es importante destacar que las tasas reales observadas en los CER no se encontraban en niveles similares desde comienzos de 2023, cuando la pendiente era significativamente más empinada y las expectativas de inflación considerablemente más elevadas", recuerda la sociedad de bolsa.

Soledad López, responsable de desarrollo en Rava Bursátil, comenta a este medio que los bonos CER son una gran oportunidad en el largo plazo, para eso de "diversificar la cartera de inversión". Sostiene que es una alternativa interesante para incorporar a la posición o incrementarla, debido a que el mercado de acciones argentinas se encuentra a la baja.

Para la estratega, es importante remarcar que si bien la inflación está en un sendero a la baja, "es difícil que perfore el valor del 4% o 3% mensual, y este escenario probablemente se sostendrá por varios meses". Por lo tanto, resultan atractivos los bonos CER que tienen TIR positiva del 10/12% en promedio. Sobre todo los bonos largos como TX26, para aquellos que no tienen posición en pesos atada a la inflación,

López destaca que las decisiones actuales de inversión se ven impulsadas principalmente por la posición respecto a las medidas que adopta el Gobierno en el corto plazo. "Las incógnitas principales se posan sobre cómo se resolverá la salida del cepo y los vencimientos de deuda del 2025"; por lo que muchos ven oportunidades de compra en las bajas que se experimentan, "ya que estamos lejos de los máximos de mayo y junio".

De esta manera, la reciente caída de los bonos CER y el fuerte despegue de las Lecaps reflejan una reevaluación positiva por parte de los inversores respecto a la inflación y aunque el mercado está mostrando confianza en la capacidad del Gobierno para controlar la dinámica de precios, persiste cierta incertidumbre debido a la falta de claridad en algunas medidas y anuncios futuros lo que se ve reflejado en el equity nacional y los bonos soberanos.