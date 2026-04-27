El mercado cripto inicia la semana con leves retrocesos y Bitcoin no logra sostener los u$s80.000 + Seguir en









Las principales criptomonedas operan a la baja en las últimas 24 horas, presionadas por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y por la cancelación de negociaciones entre Washington y Teherán. Además, se suman los balances de las grandes tecnológicas y las reuniones de los bancos centrales más grandes del mundo.

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Las criptomonedas arrancan la semana con cautela. El bitcoin (BTC) resigna 0,2 puntos en las últimas 24 horas y opera en torno a los u$s77.500, sin poder sostener el acercamiento a los u$s80.000 que experimentó durante la madrugada. Por su parte, el ethereum (ETH) acompaña la tendencia y vuelve a poner en riesgo el umbral de los u$s2.300.

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El resto de las altcoins exhibe un comportamiento similar. XRP, Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA), entre otros activos, caen en línea con las pérdidas registradas por las criptomonedas de mayor capitalización. La excepción positiva la aportan Hyperliquid (HYPE) y Tron, que avanzan 2,6% y 0,6%, respectivamente.

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Geopolítica, el factor dominante Como en las últimas semanas, el comportamiento del mercado sigue atado a la evolución del conflicto en Medio Oriente. Durante la noche, Bitcoin se aproximó a los u$s80.000 tras un informe de Axios que aseguraba que Irán presentó una nueva propuesta a EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz, dejando para una instancia posterior las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, el impulso se diluyó después de que el presidente Donald Trump cancelara el envío de sus emisarios a Islamabad para mantener conversaciones con Teherán, alegando la existencia de una "enorme lucha interna y confusión" en el seno del liderazgo iraní.

Una semana cargada de drivers Distintos analistas coinciden en señalar que las próximas jornadas ofrecerán señales determinantes para el mercado. Durante la noche de este lunes se conocerá la decisión de política monetaria del Banco de Japón. El miércoles por la tarde será el turno de la Reserva Federal, mientras que el jueves será el turno del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. A eso se suma la temporada de balances del sector tecnológico: Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft presentarán esta semana sus resultados trimestrales, en una cita que el mercado seguirá de cerca dado el impacto que suelen tener estas compañías sobre el apetito de riesgo global.