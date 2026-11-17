Daniel Ghali, jefe de Investigación de Metales de Deutsche Bank, advierte que el mercado enfrenta una escasez física y una crisis de liquidez que podrían impulsar los precios del cobre hasta los u$s10 por libra a mediados de 2027. También analiza el futuro del oro y la plata, el impacto de los aranceles de Estados Unidos y los riesgos para la demanda industrial.

Daniel Ghali analizó las perspectivas del oro, la plata y las acciones mineras. Entre sus principales pronósticos, ratificó que el cobre podría alcanzar los u$s10 por libra a mediados de 2027.

La posibilidad de una nueva escalada en los precios de los metales comienza a tomar fuerza en las proyecciones de los bancos de inversión. Para Daniel Ghali , jefe de Investigación de Metales de Deutsche Bank , el mercado del cobre atraviesa una situación de escasez que todavía no se refleja plenamente en las cotizaciones y que podría agravarse durante 2027.

El analista sostiene que los inventarios disponibles se encuentran en niveles históricamente bajos y advierte que, hacia fines de 2026, apenas el 30% de las existencias de cobre sobre la superficie estaría efectivamente disponible para la compra. El resto permanecería inmovilizado, principalmente en China y Estados Unidos. Si continúa el ritmo actual de acumulación, esa proporción podría acercarse a cero.

En una entrevista realizada para mining.com por el periodista Devan Murugan , Ghali también analizó las perspectivas del oro, la plata y las acciones mineras. Entre sus principales pronósticos, ratificó que el cobre podría alcanzar los u$s10 por libra a mediados de 2027 , mientras que proyectó una evolución más moderada para la plata frente al oro, debido al debilitamiento de su demanda industrial.

Periodista (Devan Murugan): El oro cayó con fuerza después de conocerse datos de inflación más elevados y ante el temor de nuevas subas de tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, tu última investigación mantiene una perspectiva optimista para el mediano plazo. ¿Se trata solamente de una reacción a las tasas o está cambiando algo más fundamental en el mercado del oro?

Daniel Ghali: Creo que hay razones para pensar que está ocurriendo un cambio fundamental en el mercado del oro. ¿Cuándo fue la última vez que los rendimientos reales aumentaron tanto, que las tasas de interés superaron el 5% y que el petróleo crudo cotizó por encima de los u$s100 por barril? Vimos un cambio bastante drástico en las perspectivas de la Reserva Federal durante los últimos meses y, aun así, los precios del oro se mantienen prácticamente sin cambios respecto de sus mínimos del verano.

En el fondo, eso indica que la demanda estructural de oro, especialmente la demanda física, está funcionando a toda máquina. Según nuestras estimaciones, probablemente estemos igualando los récords anteriores en términos de toneladas compradas y superándolos cuando se mide el valor en dólares. Por eso considero que los fundamentos del mercado del oro siguen siendo sólidos.

P.: Existe un argumento cada vez más extendido según el cual el endeudamiento de los gobiernos y la pérdida de confianza en sus activos están fortaleciendo el atractivo del oro. ¿Cuánto pesa hoy esa explicación frente a los factores tradicionales, como la inflación y las tasas de interés?

G.: Es interesante, porque si me hubieras hecho esa pregunta hace un año, habría dicho que esos factores no eran determinantes para explicar el fuerte movimiento del precio del oro. El concepto de devaluación se utilizó reiteradamente, pero cuando observamos el crecimiento de la oferta monetaria en Estados Unidos, vemos que avanza a un ritmo más acorde con el de la economía que el registrado durante los últimos cinco, diez o veinte años. Por eso creo que, durante el último año, ese no fue realmente el motor del oro. ¿Puede convertirse en uno durante 2027 y 2028? Es muy posible.

El gasto neto por intereses del balance del Gobierno de Estados Unidos ya supera al gasto militar. Existe la preocupación de que, a medida que la Reserva Federal eleve las tasas, también aumente el costo de los intereses que deben pagarse sobre la deuda existente. Eso genera, a su vez, nuevas necesidades de endeudamiento y puede alimentar un círculo de mayores obligaciones financieras.

P.: Has señalado que los inversores institucionales todavía tienen una exposición reducida al oro. ¿Qué podría convencerlos de aumentar sus posiciones y qué factores podrían provocar otra corrección importante?

G.: Cuando decimos que los inversores institucionales están sustancialmente subasignados al oro, nos referimos principalmente a los inversores apalancados. Si pensamos en una caída de u$s1.500 por onza durante el año, hay muy pocos inversores capaces de mantener una posición apalancada en oro después de una corrección de esa magnitud.

Lo que ocurrió, en esencia, fue una transferencia de riesgo desde inversores apalancados hacia manos no apalancadas, con mayor capacidad para sostener sus posiciones. Quiero destacar especialmente que, cuando el oro se compra en forma física y se traslada a China, es muy poco probable que vuelva a salir de allí. Eso representa un drenaje de liquidez del sistema que difícilmente se revierta. Esa es una de las razones por las que creo que los precios del oro lograron mantenerse en estos niveles y no se desplomaron más.

P.: Pasemos a la plata. Deutsche Bank proyecta que promediará alrededor de u$s70 por onza durante el segundo trimestre de 2027, frente a estimaciones más bajas de otros bancos. ¿Qué sostiene esa perspectiva más constructiva, teniendo en cuenta las dudas sobre la demanda industrial?

G.: La historia fundamental de la plata se deterioró considerablemente durante el último año. Esperamos que la demanda china de plata para energía solar caiga un 33% este año y que continúe disminuyendo el próximo. Además, 2027 sería el primer año de superávit estructural. Todos esos argumentos negativos son válidos desde el punto de vista de los fundamentos.

Sin embargo, si ese es realmente el escenario, como creemos, ¿por qué la prima de Shanghái, es decir, la diferencia entre los precios de la plata en ese mercado y los de Londres, continúa persistentemente elevada y cerca de generar oportunidades de arbitraje importantes? Creo que eso indica que la demanda especulativa de plata sigue siendo sólida. Es una dinámica similar a la que observamos en el oro.

Cotización de metales al 16 de noviembre de 2026.

P.: Tu investigación sugiere que la plata podría pasar de un déficit de oferta a un superávit, en parte por la debilidad de la demanda. ¿Los inversores todavía están valuando el metal como si existiera una escasez física que quizás ya no está presente?

G.: Todavía quedan algunos remanentes de esa escasez en el mercado, pero creo que, en términos generales, los participantes ya entendieron que es poco probable que vuelva a repetirse la escasez de plata del año pasado. Es la dinámica habitual de los commodities: los precios altos terminan generando una mayor oferta. Cuando una materia prima alcanza valores elevados, aparecen incentivos para incrementar la producción y eso puede modificar el equilibrio del mercado.

P.: Deutsche Bank pronosticó que el cobre llegará a los u$s10 por libra a mediados de 2027. Sin embargo, los precios retrocedieron recientemente. ¿Sigue vigente ese objetivo y qué está pasando por alto el mercado?

G.: Sí. Creemos que el próximo año es cuando los precios del cobre pueden subir significativamente. Estamos probablemente ante el entorno de mayor escasez de este metal desde la década de 1980. Si observamos los inventarios de cobre sobre la superficie, probablemente hayan caído a sus niveles más bajos desde 2006. Se trata de una estimación del volumen total de cobre que fue extraído, refinado y fundido a lo largo de la historia y que permanece acumulado en distintas formas.

Lo que pensamos es que, hacia fines de este año, dentro de aproximadamente un mes y medio, solamente el 30% de esas existencias sobre la superficie estará realmente disponible para la compra. El resto estará inmovilizado, ya sea en China o en Estados Unidos. Independientemente de lo que el presidente Donald Trump decida hacer con los aranceles, esa proporción podría acercarse peligrosamente a cero si continúa el ritmo actual de acumulación. Lo que creemos que debe suceder es que el mercado cotice sustancialmente más alto para evitar que eso ocurra.

Hay otra señal importante: la microestructura del mercado ya está mostrando una escasez extrema, incluso cuando los precios del cobre retrocedieron. La prima del cátodo de cobre en Shanghái cotiza en niveles récord y las curvas de precios para distintos plazos también reflejan condiciones de escasez extrema.

El precio de referencia todavía no terminó de incorporar esa realidad. Creemos que esto se explica, básicamente, por una crisis de liquidez. No es que la demanda sea extraordinariamente fuerte en este momento. Consideramos que es resistente, pero no estamos ante una historia impulsada exclusivamente por la demanda, sino ante una crisis de liquidez provocada por la inmovilización de los inventarios.

DW

P.: Si existe una escasez tan marcada y una crisis de liquidez, ¿por qué los precios todavía no reaccionaron de manera más contundente? ¿Qué podría desencadenar la presión alcista que anticipan?

G.: Creo que los precios de los commodities no necesariamente reflejan los acontecimientos futuros. Tienden a reflejar el equilibrio entre la oferta y la demanda del momento. Lo que vemos hoy es que la mayoría de los consumidores están utilizando el cobre a medida que lo necesitan, sin acumular grandes cantidades. Lo que hace falta es que se mantenga un nivel constante de demanda. Creemos que al mercado le resultará difícil absorber esa demanda sostenida con los niveles actuales de liquidez.

P.: Algunos analistas advierten sobre una posible mayor debilidad del cobre y la incertidumbre en torno al crecimiento económico. También mencionaste los desembolsos en infraestructura para inteligencia artificial y los aranceles estadounidenses. ¿Cuánto te preocupan esos riesgos, especialmente si la economía global se desacelera?

G.: No esperamos un cambio sustancial en el desarrollo de la inteligencia artificial ni de los centros de datos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Lo que sí reconocemos como un riesgo significativo para nuestra tesis es una recesión. En ese escenario, la historia de la escasez podría quedar completamente anulada. La escasez solo es relevante mientras exista demanda por esa materia prima. En un contexto recesivo, deja de serlo. No esperamos una recesión en 2027. En ese sentido, todos los indicadores que podemos observar sugieren que la demanda de cobre está evolucionando muy bien.

P.: ¿Cuánta demanda adicional puede absorber realmente el mercado antes de que los precios tengan que subir de manera significativa?

G.: No creo que necesariamente se trate de que la demanda tenga que crecer. Se trata, simplemente, de que se mantenga en un determinado nivel. Un buen caso de estudio es lo que ocurrió con la plata en octubre de 2025 y durante los meses anteriores y posteriores. Ese mes se registró el pico de escasez de plata, medido a través de las tasas de arrendamiento, que son probablemente el indicador más detallado para evaluar la escasez de un metal.

Antes de la contracción de liquidez de octubre de 2025, el impacto en el precio de una compra de 1.000 onzas era diferente del que podía esperarse después. Cuando la liquidez se reduce, el impacto sobre los precios de una misma operación tiene que ser mayor. Esa es la dinámica que también puede observarse en el cobre.

P.: Pasemos a las acciones mineras. A pesar de los precios más altos de los metales, muchas compañías junior siguen cotizando con descuentos importantes. ¿Es una oportunidad de valuación o el mercado está reflejando correctamente los costos y riesgos de poner nuevas minas en producción?

G.: Para responder sobre esas valuaciones habría que consultar a un analista especializado en acciones. Lo que sí puedo decir, desde la perspectiva de las materias primas, es que el mercado todavía no está incorporando en los precios el nivel de escasez que estamos observando.

P.: Mirando hacia 2027, ¿qué acontecimientos vinculados con la política monetaria, la demanda industrial o los inventarios físicos podrían desafiar con mayor fuerza las expectativas del mercado?

G.: Creo que la principal preocupación del mercado está relacionada con los aranceles y, más específicamente, con los que podrían aplicarse al cátodo de cobre refinado. La recomendación inicial del secretario de Comercio de Estados Unidos (Howard Lutnick) contempla un arancel del 15% a partir de enero de 2027, que aumentaría al 30% al año siguiente. Más allá de ese tema, existen otros posibles catalizadores, incluida la renovación de la tregua de Busan, prevista para enero, durante el primer trimestre. Hay varios acontecimientos que podrían influir en el mercado durante los próximos meses, pero los aranceles son el principal catalizador potencial.

P.: Para cerrar, ¿cómo ves el recorrido del oro y la plata hacia el próximo año? ¿Hasta qué punto creés que evolucionarán en paralelo?

G.: El desempeño de la plata frente al oro fue bastante inferior y durante los últimos meses vimos una revalorización significativa de la relación entre ambos metales. Creemos que esa tendencia continuará, aunque posiblemente a un ritmo más lento.

En última instancia, vemos un escenario en el que la demanda estructural de oro seguirá siendo persistente y bastante sólida, mientras que la demanda industrial de plata se está debilitando. La plata no necesariamente se beneficia de la demanda estructural de la misma manera que el oro.

Por eso, con el tiempo, esperamos que continúe el desempeño inferior de la plata en relación con el oro. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que durante los últimos meses se produjo un cambio importante en el posicionamiento de los inversores, que ya modificó de manera significativa la relación entre ambos metales.

P.: Los datos del Banco Central de China también muestran movimientos en sus reservas de oro. ¿Qué interpretación hacés de esas cifras?

G.: Lo que interpretamos es que la demanda del Banco Central y, en términos más generales, la demanda del sector oficial de oro, que también incluye a entidades oficiales que no son bancos centrales, sigue siendo persistente y no varía demasiado de un mes a otro. Es una parte importante de la demanda estructural que respalda al oro.