Gimnasia eliminó a Newell's en un partidazo que terminó con una batalla campal y varias expulsiones + Agregar ámbito en









El Lobo ganó 4-2 en el alargue, se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura y espera por Boca o Independiente Rivadavia. Sin embargo, el escandaloso cierre en El Bosque, con una gresca entre futbolistas y cuatro expulsados, dejó una baja sensible para el próximo partido: el arquero Harlen Castillo.

Gimnasia y Esgrima La Plata eliminó a Newell's en tiempo suplementario y avanzó a los cuartos de final de la Liguilla del Clausura. Golazoargentino

Gimnasia consiguió una clasificación trabajada y cargada de tensión. En un partido electrizante, venció 4-2 a Newell’s (2-2 en los 90 minutos) en el estadio del Bosque, después de igualar durante los 90 minutos y definir la historia en el tiempo suplementario. Pero el resultado deportivo quedó en segundo plano por los graves incidentes que se produjeron sobre el final, con empujones, discusiones y tarjetas rojas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra encontró en Ignacio Miramón y Nacho Fernández a sus principales figuras. A los 18 minutos del primer tiempo, Fernández abrió el marcador con una definición precisa después de una gran combinación colectiva: Miramón condujo, Auzmendi asistió y Lucas Janson inventó un taco de aire para dejarlo de cara al gol.

Newell’s reaccionó y empató mediante un penal convertido por Mazzantti, luego de una infracción de Harlen Castillo sobre Santiago Solari. En el complemento, Miramón volvió a poner en ventaja al Lobo con un espectacular remate de derecha, pero la Lepra consiguió nuevamente la igualdad desde los doce pasos, otra vez por intermedio de Mazzantti.

La definición llegó en el suplementario. Newell’s sufrió las expulsiones de Jerónimo Russo y Ortega, quedó con nueve futbolistas y Gimnasia aprovechó la superioridad numérica. Un tiro libre de Nacho Fernández terminó en gol en contra de Franco Escobar para el 3-2. Después, Matías Melluso sentenció el encuentro con una gran definición para el 4-2 definitivO.

CHAOS AT THE FINAL WHISTLE! Gimnasia and Newells players clash after a fiery 4-2 victory for Gimnasia! https://t.co/ObRmmXtKi3 — The Final Whistle (@Rufus_45) November 23, 2026 Una gresca que empañó la clasificación Sin embargo, lo peor llegó en los últimos instantes. El clima ya estaba caldeado por las decisiones del árbitro Nicolás Ramírez, los reclamos rosarinos y las situaciones polémicas acumuladas durante el encuentro. Incluso, Castillo había protagonizado algunos gestos provocadores hacia sus rivales.

En la última jugada, el arquero colombiano controló un centro ante el asedio de Solari y mantuvo un cruce verbal con el delantero. La reacción de los futbolistas de Newell’s fue inmediata: varios jugadores fueron a buscar al guardameta y se desató una pelea generalizada que involucró a integrantes de ambos equipos. Ramírez intervino y terminó expulsando a Castillo y Lucas Carrizo, además de las dos tarjetas rojas que ya había recibido Newell’s durante el alargue. Así, la Lepra terminó con tres futbolistas expulsados en una noche que dejó una imagen muy lejos de lo deportivo. La consecuencia también será importante para Gimnasia: Castillo, de 33 años, no podrá jugar los cuartos de final y Nelson Insfrán volverá a ocupar el arco. El colombiano había llegado el último invierno desde Atlético Nacional y disputado seis partidos con la camiseta tripera. Con la clasificación asegurada, Gimnasia ahora espera por el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia, que jugarán mañana. Pero el festejo en El Bosque quedó inevitablemente atravesado por un final escandaloso.