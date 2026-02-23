El oro sube el lunes a su máximo en tres semanas, impulsado por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular una gran parte de los aranceles del presidente Donald Trump, lo que empujó a los inversores hacia el metal precioso.
El oro toca máximos de tres semanas y atrae más inversores tras la derrota arancelaria de Donald Trump
El principal metal aumenta su cotización luego de que los mercados absorbieron la decisión de la Corte Suprema estadounidense.
El oro al contado sube un 1,77% hasta alcanzar los u$s5.169,55 por onza, luego de haber alcanzado anteriormente su máximo desde el 30 de enero. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subían un 2% hasta alcanzar los u$s5.180,40.
La plata al contado sube un 5,3% hasta u$s86,72 por onza, su máximo en más de dos semanas. El platino al contado avanzaba un 0,5% hasta los u$s2.187,25 por onza, mientras que el paladio bajaba un 1,4% hasta los u$s1.825.
Los aranceles impactan en el mercado de metales
"La decisión del tribunal sobre los aranceles, además de ganarse la ira del presidente de EEUU, ha añadido otra capa de incertidumbre a los mercados globales, y los operadores han vuelto a recurrir al oro como medida defensiva", dijo Tim Waterer, analista de mercados de KCM Trade.
Luego de un fallo histórico, el mandatario anunció un nuevo arancel global del 10% sobre las importaciones durante 150 días y la suba de la tasa al 15%, el máximo permitido bajo el estatuto relevante, provocaron incertidumbre en el mercado financiero.
En ese marco, los futuros de Wall Street y el dólar caían en Asia el lunes. "Que el oro pueda volver a superar los u$s5.400 a corto plazo puede depender de cuánto tiempo se mantenga la incertidumbre sobre los aranceles y de si EEUU emprende acciones militares contra Irán", expresó Waterer.
