HBO Max estrenó una película que recaudó cientos de millones, pero con muy malas criticas

El cierre de una de las trilogías más importantes de los últimos años llegó a la plataforma, después de un exitoso paso por la pantalla grande.

Llegó a HBO Max el final de la trilogía de acción que no te podés perder. Imagen: Jasin Boland/Universal Pictures

HBO Max continúa renovando su catálogo con grandes producciones de Hollywood para atraer a más suscriptores. En esta ocasión, la plataforma ha decidido apostar por una de las franquicias de ciencia ficción más lucrativas de la historia del cine comercial.

A pesar de haber recaudado más de 860 millones de dólares en taquilla, la película ha llegado al streaming rodeada de fuertes cuestionamientos. Se trata de Jurassic World: Renace (o Jurassic World: Dominion), un cierre de trilogía que dividió profundamente a la crítica y a los fanáticos.

Jurassic World: Renace Una de las películas de acción más taquilleras de los últimos años, ya está disponible en HBO Max. Imagen: IMDb De qué trata Jurassic World: Renace La trama se sitúa cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. En este nuevo mundo, los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los seres humanos en todo el planeta, lo que genera un frágil equilibrio que pone a prueba el dominio de la humanidad como especie depredadora.

El argumento sigue a Owen Grady y Claire Dearing, mientras intentan proteger a la joven Maisie Lockwood. La historia se complica cuando descubren una conspiración global liderada por la corporación BioSyn, que utiliza la ingeniería genética para manipular el suministro mundial de alimentos a través de una plaga de langostas gigantes.

Para detener este desastre ecológico, los protagonistas de la nueva generación deben unir fuerzas con los legendarios doctores Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm. Juntos se adentran en un santuario remoto donde se desarrolla el enfrentamiento final entre la tecnología descontrolada y la naturaleza prehistórica.

Jurassic World: Renace | Tráiler Oficial – HD HBO Max: elenco de Jurassic World: Renace Chris Pratt (Owen Grady)

Bryce Dallas Howard (Claire Dearing)

Laura Dern (Dra. Ellie Sattler)

Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm)

Sam Neill (Dr. Alan Grant)