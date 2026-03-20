El oro se desploma y va camino a su peor semana en seis años por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









La escalada bélica disparó los precios del crudo y el gas, lo que encendió las alarmas inflacionarias y alejó las expectativas de baja de tasas por parte de los bancos centrales. El metal precioso acumula una caída de casi 7% en la semana.

Los demás metales preciosos también sufrieron el embate de la guerra. Depositphotos

El oro se encamina a su mayor retroceso semanal en seis años, presionado por la intensificación de la guerra en Medio Oriente, que empujó al alza los precios de la energía y redujo las chances de que los bancos centrales retomen el ciclo de recorte de tasas de interés.

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Los futuros del metal precioso operan este viernes cerca de los u$s4.689 por onza, lo que implica una suba diaria de 1,48%, anota una pérdida de 7,4% en la semana —la más pronunciada desde marzo de 2020—, mientras que para entrega inmediata cotizaba a u$s4.687,57.

El jueves el metal cerró su séptima rueda consecutiva en baja, la racha negativa más extendida desde octubre de 2023. El metal viene anotando pérdidas semana tras semana desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a fines del mes pasado.

petroleo dolar oro A diferencia del petróleo y el dólar, el oro fue golpeado por la guerra en Medio Oriente. Depositphotos ¿Por qué baja el oro? La suba del crudo y del gas impulsada por la guerra aviva el temor a una nueva ola inflacionaria, lo que achica los márgenes de maniobra de los bancos centrales para abaratar el crédito. Para el oro —que no genera rendimientos— ese escenario lo afecta de manera directa.

La corrección se profundizó a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar ganaron terreno, los inversores liquidaron posiciones en lingotes para cubrir pérdidas en otros activos y los ETF respaldados en oro registraron salidas de capital.

En ese contexto, la Reserva Federal de EEUU mantuvo sin cambios sus tasas de interés en su reunión de mitad de semana, en línea con lo que anticipaba el mercado. El presidente de la entidad, Jerome Powell, subrayó que para retomar la senda de la relajación monetaria, los funcionarios deberán constatar avances concretos en la reducción de la inflación. Los demás metales preciosos también sufrieron el embate. La plata perfora los u$s72,06 por onza con una caída semanal de cerca del 12%, en tanto que el paladio y el platino también se dirigen a cierres semanales negativos.