El oro sube y supera los u$s4.200 ante la expectativa de un acuerdo en Medio Oriente

El oro sumó su tercera jornada consecutiva de ganancias después de que las señales de progreso para reabrir el Estrecho de Ormuz redujeran los temores inflacionarios. Los detalles, en la nota.

Oro al alza: Supera los u$s4.200 por onza ante optimismo por acuerdo en Medio Oriente.

Los precios del oro registran un fuerte avance el miércoles y los futuros superaron la barrera de los u$s4.200 dólares por onza, impulsados por el optimismo en torno a un posible acuerdo para apaciguar el clima bélico y reabrir el Estrecho de Ormuz, lo que disminuyó las preocupaciones por la inflación y llevó a los inversores a reducir sus expectativas de nuevos aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal.

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Cabe precisar que el oro al contado subía 2,3% a u$s4.248,9 por onza, mientras que los futuros del oro avanzaban 1,7% a u$s4.222,92. La plata ganaba 3,33% a u$s62,24 por onza y el platino aumentaba 1,2% a u$s1.777,75.

El oro sumó su tercera jornada consecutiva de ganancias después de que las señales de progreso para reabrir el Estrecho de Ormuz redujeran los temores de que una interrupción prolongada del suministro mundial de energía mantuviera elevada la inflación.

Qatar informó que los mediadores elaboraron un proyecto de acuerdo para restablecer la navegación por esta vía marítima estratégica. Irán y Omán están cerca de alcanzar un acuerdo provisional, el cual Washington espera anunciar tan pronto como este miércoles.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que un acuerdo para reabrir el estrecho podría concretarse entre martes y miércoles, reforzando la expectativa de una mayor estabilidad en los mercados energéticos.

Además, la posibilidad de precios más bajos del petróleo llevó a los operadores a reducir aún más sus previsiones de un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal.

El Índice del Dólar estadounidense también retrocedió ligeramente, haciendo que el oro denominado en dólares resultara más atractivo para los compradores internacionales y brindando un impulso adicional a los metales preciosos.

La demanda de China y la Reserva Federal

El oro cayó más de 20% desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero, cuando el aumento de los precios del petróleo elevó las expectativas de inflación y fortaleció las previsiones de tasas de interés altas durante más tiempo.

Demanda de China: Sostenida por entradas récord en ETFs, mantiene al oro sobre u$s4.000. Depositphotos

Aunque la Reserva Federal mantuvo sin cambios su política monetaria por quinta reunión consecutiva la semana pasada, tres de sus funcionarios votaron a favor de aumentar las tasas.

Al mismo tiempo, la demanda procedente de China continúa respaldando al mercado del oro. Datos de Bloomberg mostraron que los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro en China registraron entradas de capital durante catorce sesiones consecutivas hasta el lunes, la racha más larga desde marzo.

Estas compras han contribuido a mantener al oro por encima del importante nivel de u$s4.000 dólares por onza, pese a la incertidumbre sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.