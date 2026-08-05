Furia de Patricia Bullrich contra Victoria Villarruel en el Senado: "Está militando para el kirchnerismo"

La jefa de bloque de LLA en la Cámara alta explotó contra la resolución de la Vicepresidenta, que habilita un voto del peronismo en contra de la ley de Tierras.

Patricia Bullrich irá hoy al Senado a recriminarle a Victoria Villarruel en su despacho la resolución qiue habilta un voto peronista contra la ley de Tierras.

El Senado se convirtió en un hervidero político para La Libertad Avanza a partir de la resolución de Victoria Villarruel que habilita a la peronista Anabel Fernández Sagasti a votar de manera remota contra la ley de extranjerización de tierras que impulsa Javier Milei. Patricia Bullrich , jefe del bloque libertario , salió a increpar a la Vicepresidenta y la acusó de estar "militando para el kirchnerismo".

"Lo que hizo Villarreal es un mamarracho jurídico, en ningún lugar del reglamento dice que se puede votar de manera virtual. Para que pueda votar (Fernández Sagasti) hay que cambiar el reglamento" , advirtió Bullrich este martes por la noche apenas publicada la resolución de la presidencia del Senado. La mendocina Fernández Sagasti cursa un embarazo de 32 semanas y, por prescripción médica, no puede viajar hasta el Congreso desde su provincia para votar en la sesión convocada para este jueves a las 12.

Ante los números ajustados que tiene La Libertad Avanza para intentar aprobar el proyecto que habilita la venta a extranjeros de hasta el 25% del territorio de las provincias, incluidos recursos naturales, estratégicos y zonas de frontera , Bullrich explotó de furia al enterarse de la resolución firmada por Villarruel que habilitaba a Fernandez Sagasti a votar en contra del proyecto ad referéndum del Senado, es decir siempre y cuando el pleno de la Cámara ratifique esa decisión por mayoría simple.

La resolución firmada por Victoria Villarruel que habilita un voto del peronismo, ad referéndum del Senado, contra le ley de extranjerización de tierras.

La Vicepresidenta ya venía oponiéndose a este proyecto de ley y había intentado demorar la sesión durante el Mundial, desatando un nuevo frente de conflicto con el Gobierno. En este marco, Javier Milei parte este miércoles a Ecuador y Colombia, dejando a Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo Nacional de manera interina, y por ello la titular del Senado no podrá presidir la sesión. Una maniobra destinada a sacar a la vice del recinto e impedir así que pueda desempatar en contra del Gobierno de cara a una sesión donde La Libertad Avanza pelea voto a voto para lograr sancionar el proyecto.

"No es nadie para autorizarla, ¿quién es Villarruel para autorizarla?" bramó Bullrich, quien anticipó que irá al despacho de la Vicepresidenta para recriminarle su decisión. Ante la consulta de Ámbito , la ex ministra de Seguridad descartó por ahora presentar alguna medida en la Justicia para impugnar la resolución de la titular del Senado que habilita a Fernández Sagasti, militante de La Cámpora, a votar en la sesión de manea virtual desde Mendoza ad referéndum del pleno de la Cámara.

"No puede la presidenta del Senado, la vicepresidenta por una decisión suya, impropia...No puede cambiar el reglamento del Senado, se lo voy a decir mañana, la voy a ir a ver", advirtió anoche la exministra. "Es una barbaridad lo que esta haciendo, esta militando para el kirchnerismo claramente. Lo que hizo Vilarreul es lo mas anti jurídico, lo más anti constitucional, no existe", agregó.

La advertencia de Patricia Bullrich

"La Constitución Nacional dice que las Cámaras funcionarán con su propio reglamento, hay una sola forma de votar y es presencial. La señora quiere cambiar eso", se quejó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Por el contrario, a través de sus redes sociales, la senadora kirchnerista Fernández Sagasti manifestó su alegría por la orden que dio lugar a su pedido de participación remota y agradeció a quienes le brindaron apoyo.

Quiero contarles que no fue fácil mi día. Nuestro día. Pero estoy contenta. Lo estamos.



Feliz voy a estar cuando frenemos la Ley de Extranjerización.



Quiero agradecerles a quienes me apoyaron, a quienes rezaron y a quienes me mandaron mensajes con buena onda a mí y a mi hijo.… — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

"Quiero contarles que no fue fácil mi día. Nuestro día. Pero estoy contenta. Lo estamos. Feliz voy a estar cuando frenemos la Ley de Extranjerización. Quiero agradecerles a quienes me apoyaron, a quienes rezaron y a quienes me mandaron mensajes con buena onda a mí y a mi hijo. Fueron una caricia al alma", expresó. Además, agregó: "Es tiempo de volver a ser razonables en Argentina y abandonar la locura. Siempre hay que pelear por lo que es justo, aunque muchos te digan que abandones".

Polémica en el Senado

La senadora adjuntó al pedido de voto remoto la certificación médica correspondiente, en la que se indica "reposo relativo y contraindicación de traslados". Según argumentó, la solicitud no pretende anticipar su licencia por maternidad ni implica una renuncia de sus responsabilidades como legisladora, sino que busca garantizar el ejercicio de su función parlamentaria mientras persista la restricción médica.

Dime con quién andas y te diré QUIÉN ERES! Como se le cayó la careta a esta kuka expropiadora!



¿Todavía le cree alguien que tuvo alguna vez un interés genuino en el proyecto libertario? https://t.co/QxUckNZZqe — Lilia Lemoine (@lilialemoine) August 4, 2026

Desde las filas libertarias, la diputada nacional Lilia Lemoine también expresó su indignación por la resolución de Villarruel y la volvió a acusar de operar en contra del Gobierno en presunta coordinación el peronismo. "Dime con quién andas y te diré QUIÉN ERES! Como se le cayó la careta a esta kuka expropiadora! ¿Todavía le cree alguien que tuvo alguna vez un interés genuino en el proyecto libertario?", fue el posteo de la legisladora.