La UBA alertó que el Presupuesto 2026 profundiza el "ahogo" de las universidades y hospitales









A través de un comunicado, el Consejo Superior apuntó que, según prevé el proyecto, los Hospitales Universitarios en 2026 recibirán un 30% menos de fondos que este año.

El Presupuesto 2026 prevé que los hospitales universitarios reciban un 30% menos de fondos que este año.

Mientras la Cámara de Diputados debate el proyecto de Presupuesto 2026, la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresó este miércoles su preocupación por la derogación de la ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente por el Congreso -uno de los puntos incluidos en la iniciativa oficialista-. Además, alertó que los salarios de sus trabajadores docentes, nodocentes y científicos perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años.

En un comunicado, la UBA puso especial énfasis en la situación de los hospitales universitarios, que a partir de 2026 recibirán un 30% menos de fondos que este año, según prevé el Presupuesto.

En caso de que el proyecto avance, el recorte presupuestario afectará a importantes instituciones como el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la UBA, y que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año.

La UBA advierte que el Presupuesto 2026 profundiza el “ahogo presupuestario” Ante este alarmante marco, el Consejo Superior de la institución advirtió que el aumento nominal insuficiente previsto para las casas de altos estudios el año que viene profundiza el “ahogo presupuestario” y podrá aún más en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales, particularmente en el área de la salud.

La UBA ya declaró emergencia presupuestaria y emergencia salarial de sus trabajadores debido al recorte en las partidas asignadas, que acumulan una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos superior al 45% desde diciembre de 2023.

Para concluir el texto, el Consejo Superior de la UBA le pidió a los diputados que rechacen o modifiquen el dictamen y que aprueben una propuesta que contemple las necesidades de las universidades nacionales. Además, reclamaron la "implementación plena" de la ley de Financiamiento universitario y "recomposición del salario". Presupuesto 2026: el Gobierno busca derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento universitario Este miércoles, la Cámara de Diputados avanza con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Educativo. El oficialismo logró que la iniciativa se vote en bloque -en vez de artículo por artículo- y, de esta manera, ayudaría a que opositores que habían apoyado estas leyes terminen votando a favor de su derogación.