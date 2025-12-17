Aguinaldo en ANSES: ¿puedo cobrarlo si recibí el pago de ex Potenciar Trabajo?

El organismo previsional aclaró que prestaciones reciben el sueldo anual complementario en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago del aguinaldo, un ingreso extra que llega antes de fin de año. Sin embargo, no todas las prestaciones contemplan este beneficio. Los titulares de muchos programas sociales quedan fuera de este pago adicional.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde sólo a ciertas prestaciones, lo que genera dudas sobre quiénes pueden acceder a él. Mientras algunos beneficiarios reciben este refuerzo, otros deben conformarse con su pago mensual habitual.

El aguinaldo no alcanza a todos los beneficiarios de ANSES. Las prestaciones que quedan excluidas de este pago son:

Estos beneficiarios reciben únicamente su monto mensual en diciembre , sin el refuerzo adicional que sí corresponde a jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones contributivas.

Los titulares del programa Volver al Trabajo reciben en diciembre un pago fijo y no remunerativo de $78.000. Este monto se acredita en la cuenta bancaria asociada y no incluye el aguinaldo, ya que el programa no contempla este beneficio.

El pago del mes de diciembre se realizó el pasado 5 de diciembre, según el calendario establecido por ANSES. Los beneficiarios deben considerar que este monto es el único ingreso que recibirán durante el mes, sin sumas adicionales.

Cómo buscar empleo en la plataforma Portal Empleo si sos beneficiario de Volver al Trabajo

La plataforma Portal Empleo ofrece una herramienta pública y gratuita para conectar a personas que buscan trabajo con oportunidades laborales. También brinda cursos de capacitación y recursos para mejorar las competencias profesionales.

Para utilizar el portal, los usuarios deben seguir estos pasos: