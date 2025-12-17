Provincia de Buenos Aires: Diputados aprobaron cambios en la ley de Adopción para agilizar los procesos

El fin es mejorar y agilizar los procesos concebidos en la ley 14.528. La iniciativa reafirma el principio del 'Interés Superior del Niño', dándoles participación durante el proceso.

Los cambios se aplicarán a la ley 14.528, bajo la iniciativa fue del senador de Frente de Todos (FDT) Marcelo Feliú.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una modificación a su ley de Adopción para mejorar los procesos. Entre sus fines, busca acortar plazos y reafirmar el principio del 'Interés Superior del Niño' , dándoles participación durante el curso burocrático.

Los cambios se aplicarán a la ley 14.528, bajo la iniciativa fue del senador de Frente de Todos (FDT) Marcelo Feliú . “Cada día que a partir de hoy se gana puede significar que un niño en situación de abandono acceda a tener la familia a la que tiene derecho", expresó el funcionario.

Las reformas sobre la ley 14.528, sancionada hace ya más de una década, buscan unificar los plazos con la legislación nacional , acortando los tiempos del procedimiento, procurando agilizar los dictámenes, dentro del resguardo del “Interés Superior del Niño”.

Desde la provincia consideran que los trámites de adopción incluyen "un proceso complejo, en el que los más afectados son los niños, niñas y adolescentes que esperan que se resuelva su situación, ante su vulnerabilidad", indicaron en un comunicado.

La reforma también garantiza "el patrocinio gratuito y se reafirma el principio que rige la ley del 'Interés Superior del Niño', dando participación a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción".

Entre las novedades que incorpora la iniciativa, se introduce "el otorgamiento de licencias especiales" tanto en el sector público como para en los convenios colectivos de trabajo.



Esto incluye guardas pre adoptivas como para la adopción y las tramitaciones administrativas. Así, "se aspira a obtener el espacio y el tiempo necesarios para desarrollar los vínculos familiares".

La provincia de Buenos Aires declaró de interés el Día Mundial de la Infancia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial el Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, a través de la Resolución N° 2788-MDCGP-2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque, en el marco de las competencias que le asigna la normativa vigente en materia de promoción, protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.